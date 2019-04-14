В поддержку пленных моряков на фрегате “Гетман Сагайдачный” прошел концерт

Новости Украины: На фрегате "Гетман Сагайдачный" в поддержку военнопленных моряков состоялся концерт.

На фрегате "Гетман Сагайдачный" 13 апреля состоялся концерт в поддержку военнопленных моряков, которых РФ захватила в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

"На фрегате "Гетман Сагайдачный" состоялся концерт в поддержку военнопленных моряков, - говорится в сообщении. - Рок-группа "Друже музико" во главе с Максимом Трубниковым присоединилась к всеукраинской акции от "Музыкального батальона" и выступила с концертом на флагмане Военно-Морских Сил ВС Украины перед военными моряками и приглашенными гостями".

Заместитель командующего ВМС ВС Украины по морально-психологическому обеспечению Андрей Урсол напомнил, что сегодня 24 военнослужащих ВМС Украины находятся в российском плену. "Музыкальный батальон" и рок-группа "Друже музико" концертом на палубе военного корабля в который раз старались привлечь внимание украинского общества и международных СМИ к проблеме освобождения украинских моряков из российского плена, подчеркнул Урсол.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков по обвинению по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы). В январе Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца. Сейчас все моряки находятся в СИЗО "Лефортово".