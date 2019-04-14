Наев рассказал об усилении разведки перед вторым туром выборов

Новости Украины: Командующий ООС генерал Сергей Наев сообщил, что украинские военные накануне второго тура выборов президента 21 апреля усилят бдительность и все виды разведки.

Пять лет прошло от начала АТО на Донбассе, которая переросла в нынешнюю Операцию Объединенных сил. Командующий ООС генерал Сергей Наев заявил о росте угроз накануне второго тура выборов президента Украины, говорится в сюжете ТСН.

Военный напомнил, что Россия бряцает оружием возле украинских границ – на днях в Ростовской области прошли учения. Украинские армейцы подобные мероприятия решили проводить и на Донбассе, поэтому противовоздушные учения состоялись на одном из полигонов недалеко от фронта.

Самолеты и вертолеты демонстрировали, как избежать ракетного удара, а из зенитных и зенитно-ракетных комплексов бойцы били по условному противнику. Командующий объединенных сил говорит, что к обострению ситуации на Донбассе военные ВСУ готовы.

"Мы усиливали и бдительность, и все виды разведки перед первым туром выборов, и так же мы будем поступать и перед вторым туром выборов. Мы переведем в высшую степень готовности", - подчеркнул Наев.

Как сообщалось, вчера начался шестой год, как продолжается война на Донбассе. Именно 13 апреля 2014-го тогда исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале Антитеррористической операции. Произошло это сразу после того, как на востоке страны от рук пророссийских боевиков погиб первый украинский спецназовец – боец "Альфы" Геннадий Биличенко.