Епифаний: Мы молимся за то, чтобы эти выборы прошли успешно и демократично

Украинцы должны сохранить то, за что боролись на Майдане, несмотря на то, кто будет избран главой государства.
Этот тезис высказал сегодня Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на брифинге в Тернополе.
"Мы молимся за то, чтобы эти выборы прошли успешно, демократично, чтобы был избран тот глава украинского государства, который в будущем будет заботиться, чтобы наше Украинское государство двигалось в направлении европейского развития. Мы должны сохранить то, за что боролись на Майдане Незалежности, не смотря на то, кто будет избран главой государства. Верим, что Господь милостив и даст нам такого достойного главу государства, который пять будущих лет давать отпор тем экономическим, военным, информационным, религиозным вызовам, которые будут всегда актуальными", - сказал Епифаний.
Верим, добавил он, что Всевышний вдохновит нас и даст мудрость нашему народу, чтобы выборы прошли демократично.
В Тернополе митрополит ПЦУ Епифаний провел торжественную Божественную литургию и молебен в храме святых мучеников Бориса и Глеба. После этого он дал брифинг.