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Епифаний: Мы молимся за то, чтобы эти выборы прошли успешно и демократично

Епифаний: Мы молимся за то, чтобы эти выборы прошли успешно и демократично
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Епифаний подчеркнул, что украинцы должны сохранить то, за что боролись на Майдане.

Украинцы должны сохранить то, за что боролись на Майдане, несмотря на то, кто будет избран главой государства.

Этот тезис высказал сегодня Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на брифинге в Тернополе.

"Мы молимся за то, чтобы эти выборы прошли успешно, демократично, чтобы был избран тот глава украинского государства, который в будущем будет заботиться, чтобы наше Украинское государство двигалось в направлении европейского развития. Мы должны сохранить то, за что боролись на Майдане Незалежности, не смотря на то, кто будет избран главой государства. Верим, что Господь милостив и даст нам такого достойного главу государства, который пять будущих лет давать отпор тем экономическим, военным, информационным, религиозным вызовам, которые будут всегда актуальными", - сказал Епифаний.

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Верим, добавил он, что Всевышний вдохновит нас и даст мудрость нашему народу, чтобы выборы прошли демократично.

В Тернополе митрополит ПЦУ Епифаний провел торжественную Божественную литургию и молебен в храме святых мучеников Бориса и Глеба. После этого он дал брифинг.

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Тернополь, Епифаний, ПЦУ, Выборы 2019: Второй тур.
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