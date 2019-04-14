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Порошенко рассказал о планах по достижению мира на Донбассе

Порошенко рассказал о планах по достижению мира на Донбассе
21:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Порошенко планирует достичь мира на Донбассе после своей победы во втором туре выборов.

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко планирует достичь мира на Донбассе после своей победы во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба главы государства.

"Первое, что я хочу принести, сразу же после победы на президентских выборах - это мир. Это начало политического процесса на Донбассе с сохранением унитарного устройства, и с сохранением и восстановлением суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства", - сказал Порошенко.

По его словам, "должен быть обеспечен прорыв и в освобождении пленных". Президент выразил уверенность, что это должно произойти в очень короткий срок, сразу после выборов.

Вопросы мира, подчеркнул Порошенко, поднимались во время встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном 12 апреля.

Глава государства отметил, что особенно трогательной была возможность встречи в Германии с канцлером Ангелой Меркель, которая буквально накануне визита потеряла мать, но не отменила свою встречу с ним.

"В обычной ситуации визит был бы отменен. Я очень благодарен федеральному канцлеру за то, что было проявлено такое внимание к Украине. Это не только внимание к президенту Петру Порошенко, это внимание к нашей стране, к нашему государству, нашему народу", - подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, 12 апреля на совместном брифинге с канцлером Германии Меркель Порошенко заявил, что после президентских выборов в Украине открывается "окно возможностей" для проведения встречи лидеров "нормандского формата".

По его словам, повесткой дня заседания "нормандского формата" планируется обсуждение вопросов реализации позиций по переводу под международный контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы, усилий по разоружению незаконных вооруженных формирований, обеспечения мира и безопасности на востоке Украины.

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Россия, Донбасс, Петр Порошенко, ОРДЛО, Нормандский саммит.
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