Красная горка в 2019 году: дата и приметы праздника

Новости Украины: Этот день также называется в церковной традиции Антипасхой, и посвящяется "повторению Пасхи" – обновлению памяти о воскресении Христа.

После Пасхи украинские православные отмечают "Красную горку", или "Фомино воскресенье" – день памяти явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. В 2019 году праздник выпадает на 5 мая.

Как и многие иные праздники на Руси, Красная горка "привязана" к Пасхе. То есть праздник не имеет своей строго обозначенной даты в календаре и зависит от времени празднования Христова Воскресенья.

Согласно Новому Завету, когда Христос явился апостолам, Фомы среди них не было. Услышав новость о его воскресении, Фома не поверил, что это правда. Вскоре он встретился с Иисусом лично, но у него оставались сомнения. И лишь когда Христос показал тому свои раны и позволил ощупать их, Фома уверовал.

У восточных славян "Красная горка" издревле считалась также праздником наступления весны, который сопровождался народными гуляниями. С ним также связана масса народных примет и брачных обрядов.

В некоторых регионах Украины в этот день также сложилась поминальная традиция – люди посещают кладбища и чтят умерших родственников.

Народные традиции и приметы

Это один из тех праздников, где христианский смысл наложился на древнюю, ещё языческую основу. На Красную горку встречали весну, а гулянья проходили на возвышенностях, пригорках, которые раньше всего освобождались от снега и становились таким образом красивыми - то есть "красными".

Один из обычаев как раз и связан был с "закликанием" (призывом) весны. Молодежь, опять же на высоком месте, встречала рассвет и водила хороводы под особые песни-"веснянки". Потом веселье переходило и на деревенские улицы, причем отлынивать от игр и танцев парням и девушкам считалось зазорным, а кое-где и вовсе сулило несчастье и одиночество в будущем. Гулянья были и своего рода смотринами потенциальных женихов и невест, так что все старались на них одеться понаряднее. Ну а те, кто пару себе уже выбрал, отправлялись в этот день свататься - по примете, сосватанных на Красную горку ждет счастливый брак.

"Закликали" не только весну. Толпа парней и девушек ходила в дома к молодым парам - тем супругам, кто обвенчался на прошлую Красную горку. "Колядующие" пели им песни с пожеланиями здоровья и благополучия (но иногда и дразнили), а взамен получали угощение - пироги и крашеные яйца. Муж и жена в этот день старались не ругаться друг с другом, чтобы не навлечь в семью ссоры и беду.

На праздник катали крашеные яйца с пригорков. Считалось, что чем ровнее и дальше яйцо покатится вниз, тем благополучнее будет жизнь гадающего. А еще задумывали желания и бросали в колодец монетку - считалось, что ни попросишь таким образом в этот день, исполнится.

Было также принято ходить в гости к родне, но обязательно не с пустыми руками - требовалось одарить родственников.