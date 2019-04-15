Доля украинского вещания на радио и ТВ достигла 92%

Новости Украины: Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении достиг 92%.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания констатирует: средний показатель присутствия украинского языка в эфире отечественных достиг 92%.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

"Популярные русскоязычные журналисты, наконец, ведут передачи на украинском языке. Новости практически полностью украиноязычные. Фильмы озвучиваются или дублируются на украинском языке. Все это было бы невозможно, если бы не внедрение государством языковых квот на телевидении два года назад", - заявил он.

В презентации Нацсовета, размещенной С.Костинским, также указывается, что средний показатель вещания на украинском языке на местных телеканалах уже на 30% выше минимально-необходимого уровня и составляет 90%.

По данным Нацсовета, наивысшую динамику прироста украинского языка в телеэфире показал телеканал "Интер" – с 37% до 80%.

"Да, закон о квотах не идеален: спикеры - гости информационных передач - имеют право общаться на любом языке, действие закона распространяется только на язык ведущих, дикторов и репортеров, а собственные русскоязычные фильмы и передачи телеканалы имеют право только титровать", - подчеркнул С.Костинский.

Он также отметил, что закон о языковых квотах, который был принят два года назад, подготовил почву для принятия нового закона - об украинском языке.

"Именно этот, новый, закон усилит экспансию украинского язвка в украинском телерадиоэфире", - считает член Нацсовета.

Как сообщалось, в декабре 2018 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил о необходимости стремиться к 90%-му вещанию на украинском языке на общенациональных каналах. 10% будут отданы для вещания на языке национальных меньшинств.