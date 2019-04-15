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МВД переходит на усиленный режим работы в связи с выборами

МВД переходит на усиленный режим работы в связи с выборами
16:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МВД

Новости Украины: Советник МВД Украины Владимир Филенко подчеркнул, что МВД ждут два сложных дни: дебаты, если они состоятся, и день выборов.

Со вторника, 16 апреля, оперативный штаб Министерства внутренних дел Украины переходит на усиленный режим работы в связи с избирательным процессом. Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Филенко на брифинге по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании, по реагированию на нарушения законодательства, а также обеспечению общественной безопасности во время массовых мероприятий.

"С завтрашнего дня оперативный штаб МВД, который возглавляет заместитель министра внутренних дел генерал Сергей Яровой, переходит на усиленный вариант работы. Соответственно, на усиленный вариант работы переходят все структурные подразделения, координационные штабы в каждом регионе также. У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить общественный порядок в день и перед голосованием", - сказал он.

Филенко подчеркнул, что МВД ждут два сложных дни: дебаты, если они состоятся, и день выборов.

"Мы не имеем сегодня оснований утверждать о системной и большой подготовке к каким-то провокациям, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные проявления провокаций и незаконных действий. На фоне истерии, которая происходит сейчас в обществе и связана с выборами, в социальных сетях возможно, что у кого-то из граждан Украины есть то, что в народе говорят - "сорвет резьбу". И вот отдельные провокации мы ожидаем, мы к ним готовы", - пояснил Филенко.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко сообщил, что с начала избирательного процесса в полицию поступило 8632 сообщения, связанных с выборами.

"Если говорить о втором туре выборов (с 1 апреля), то мы сейчас имеем 779 заявлений и сообщений, связанных именно с избирательным процессом ... Вообще с начала избирательного процесса к нам поступило 8632 сообщения, связанных с выборами, и поэтому на сегодняшний день мы уже составили и много протоколов об уголовных, административных нарушениях", - добавил Стойко.

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Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заверил в соблюдении органами МВД политической нейтральности во время второго тура президентских выборов.

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МВД, Иван Стойко, Министра внутренних дел, Выборы 2019: Второй тур, Владимир Филенко.
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