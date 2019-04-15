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В ЦИК обратились к украинцам из-за нехватки людей в УИК

В ЦИК обратились к украинцам из-за нехватки людей в УИК
16:43 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия призвала украинцев принять участие в работе участковых избирательных комиссий в ряде регионов, где не хватает сотрудников.

Центральная избирательная комиссия рассказала, что в ряде регионов Украины существуют проблемы с формированием участковых комиссий. В связи со сложившейся ситуацией, пресс-служба ЦИК Украины обратилась к неравнодушным гражданам принять участие в их работе.

Пресс-служба ЦИК напомнила, что каждый украинец имеет право и возможность согласно нормам действующего законодательства присоединится к избирательному процессу в качестве члена участковой избирательной комиссии. 

В ведомстве отметили, что проблема с недостаточным количеством представлений в состав участковых избирательных комиссий существует в округах № 26, 27, 28 (Днепропетровская область), № 68, 69, 70, 71, 72, 73 (Закарпатская область), № 100, 101, 102, 103 (Кировоградская область), № 106, 107, 112, 113, 114 (Луганская область), № 157, 161 (Сумская область), № 171, 176, 180 (Харьковская область), № 183, 184, 185 (Херсонская область), № 206, 209, 210 (Черниговская область), № 216, 217, 220 и 223 (Киев).

Отмечается, что все желающие могут написать заявления на членство в комиссиях непосредственно в помещениях окружкомов. В Центризбиркоме призвали в случае обращения с предложением выполнить обязанности члена участковой избирательной комиссии оказать помощь и принять участие в УИК для осуществления волеизъявления и получения избранного народом президента Украины. 

ЦИК объявила окончательные результаты голосования первого тура выборов

ЦИК информирует, что понедельник, 15 апреля, является последним днем для формирования составов участковых избирательных комиссий. В случае если количество предложенных в состав комиссий кандидатур меньше установленного, окружные комиссии формируют состав участковых комиссий в количестве, определенном законом, по представлению главы соответствующего окружкома на основании предложений членов ОИК.

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Работа, ЦИК Украины, Выборы 2019: Второй тур, Участковые избирательные комиссии, Недостаток сотрудников.
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