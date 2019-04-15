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Минприроды поставило цель увеличить до 15% площадь заповедников

Минприроды поставило цель увеличить до 15% площадь заповедников
18:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Площадь природно-заповедных территорий в Украине на сегодняшний день составляет 7%.

На сегодняшний день площадь природно-заповедных территорий в Украине составляет 7%.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак во время встречи с представителями природоохранного сообщества Украины, сообщает пресс-служба Минприроды.

”2019-й без преувеличения можно назвать Годом природного наследия. Вместе с учеными, экспертами, представителями органов местной власти, общественности удалось сделать существенный шаг в развитии природно-заповедного дела в Украине”, - сказал Семерак.

По его словам, сегодня площадь природно-заповедных территорий в Украине составляет 6,61%, когда в большинстве стран Европейского Союза - 15-30%.

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”Конечная цель - увеличить территории ПЗФ Украины до 15% от площади страны в ближайшие два года”, - сказал министр.

По его словам, социологические данные свидетельствуют, что 41,3% украинцев считают среди всех направлений реформ, проводимых в сфере окружающей среды, приоритетным именно охрану природы.

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Все по теме:

Заповедники, Природа, Минприроды, Остап Семерак, Охрана природы.
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