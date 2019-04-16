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Суд освободил Савченко и Рубана

Суд освободил Савченко и Рубана
02:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Савченко и Рубана освободили из-под стражи в зале суда.

Броварской суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний.

Как сообщает "НВ", суд принял такое решение, ввиду того, что срок меры пресечения истек, а новый не был избран.

"Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, я не бегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины потому что я Герой Украины. И для меня Украина не пустое слово. Я буду бороться за Украину", - заявила Савченко.

Как сообщалось ранее, Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское". По информации правоохранительных органов, он пытался вывезти с оккупированной территории Донецкой области большую партию оружия. Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в частности вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров.

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Надежду Савченко считают сообщницей Рубана. 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины дала согласие на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. В тот же день ее задержали.

Савченко инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, в частности совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

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Киев, Суд, Надежда Савченко, Владимир Рубан.
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