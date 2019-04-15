Денисова хочет призвать послов стран ЕС присутствовать на суде по морякам

Новости Украины: После встречи Денисовой с председателем ЕС в РФ станет известно, представители каких государств смогут присутствовать на судилищах над украинскими военнопленными моряками.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека на встрече с представителем ЕС в России предложит, чтобы послы европейских государств пришли на заседания судов над военнопленными украинскими моряками. Об этом Людмила Денисова рассказала "Прямом".

"Я буду двигаться навстречу представителю Европейского Союза в Российской Федерации. Я к нему обращалась для того, чтобы все же послы европейских государств приняли участие в заседаниях. Потому что в прошлый раз, когда мы 15 января здесь были, то поддержка ЕС, именно дипломатов, была очень необходима нашим морякам и их родным для того, чтобы они могли пообщаться друг с другом", - сказала Денисова.

По ее словам, после этой встречи станет известно, представители каких государств смогут присутствовать на судилищах над украинскими военнопленными моряками.

Кроме того, она подтвердила, что суды над украинскими военнопленными моряками в Российской Федерации начнутся 17 апреля.

"Суд несколько раз переносил срок рассмотрения дела наших украинских военнопленных моряков. И уже окончательно известно, что это будет в 9:30 17 апреля. Поэтому сейчас все родные приехали. И это 32 человек... То есть, сегодня у нас такая мощная команда поддержки наших военнопленных моряков", - сообщила Денисова.

Она добавила, что недавно была завершена встреча родных с консулами, которые рассказали, что ребята очень мужественно держатся. Все они в ожидании освобождения из плена. Она также добавила, что родственники будут передавать пакеты для парней, чтобы улучшить условия их содержания в СИЗО.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

17 апреля в Лефортовском районном суде Москвы состоятся судебные заседания о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков, три "четверки" рассмотрят до обеда, три - после.