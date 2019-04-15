Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Украинцы могут объявлять себя банкротами: Президент одобрил закон
Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка
Порошенко перечислил риски отмены национализации ПриватБанка
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов
SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов

Денисова хочет призвать послов стран ЕС присутствовать на суде по морякам

Денисова хочет призвать послов стран ЕС присутствовать на суде по морякам
13:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: После встречи Денисовой с председателем ЕС в РФ станет известно, представители каких государств смогут присутствовать на судилищах над украинскими военнопленными моряками.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека на встрече с представителем ЕС в России предложит, чтобы послы европейских государств пришли на заседания судов над военнопленными украинскими моряками. Об этом Людмила Денисова рассказала "Прямом".

"Я буду двигаться навстречу представителю Европейского Союза в Российской Федерации. Я к нему обращалась для того, чтобы все же послы европейских государств приняли участие в заседаниях. Потому что в прошлый раз, когда мы 15 января здесь были, то поддержка ЕС, именно дипломатов, была очень необходима нашим морякам и их родным для того, чтобы они могли пообщаться друг с другом", - сказала Денисова.

По ее словам, после этой встречи станет известно, представители каких государств смогут присутствовать на судилищах над украинскими военнопленными моряками.

Кроме того, она подтвердила, что суды над украинскими военнопленными моряками в Российской Федерации начнутся 17 апреля.

"Суд несколько раз переносил срок рассмотрения дела наших украинских военнопленных моряков. И уже окончательно известно, что это будет в 9:30 17 апреля. Поэтому сейчас все родные приехали. И это 32 человек... То есть, сегодня у нас такая мощная команда поддержки наших военнопленных моряков", - сообщила Денисова. 

Она добавила, что недавно была завершена встреча родных с консулами, которые рассказали, что ребята очень мужественно держатся. Все они в ожидании освобождения из плена. Она также добавила, что родственники будут передавать пакеты для парней, чтобы улучшить условия их содержания в СИЗО.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

Балух написал письмо украинцам из российской колонии

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

17 апреля в Лефортовском районном суде Москвы состоятся судебные заседания о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков, три "четверки" рассмотрят до обеда, три - после.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Европейский союз, Российская Федерация, Людмила Денисова, Пленные моряки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
03 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (15.04 - 21.04)
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Животные, которые с биологической точки зрения, не должны существовать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь