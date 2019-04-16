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Автобиографическую книгу Сенцова издали в Берлине

Автобиографическую книгу Сенцова издали в Берлине
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Книгу Сенцова "Жизня" издали на немецком языке.

Сборник автобиографических рассказов кинорежиссера Олега Сенцова "Жизня" издали в Берлине в переводе на немецкий язык под названием "Leben".

Об этом сообщает австрийская газета Der Standard.

"В восьми рассказах Сенцова, изданных немецким издательством Voland & Quist под сильным названием "Жизнь", речь идет о свободе и самоопределении, близости, семье и дружбе, потере и любви. Разговор ведется о жизни, наполняющей наши вены соком солнца и шумом Вселенной", - отмечается в сообщении.

Газета напоминает, что схваченный в оккупированном Крыму украинский режиссер в августе 2015 года был незаконно приговорен в РФ к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в терроризме.

"Если бы российское правительство не нанесло ужасного удара по соседу, Сенцов сегодня мог бы быть известным режиссером в своей стране. Своими короткометражными фильмами и первым полнометражным фильмом "Игрок" он доказал, что у него есть все, что необходимо. Он бы ходил по красным дорожкам кинофестивалей, принимал призы, давал интервью, оттачивал бы свою карьеру как художник", - отмечает автор статьи.

Как сообщал Укринформ, в апреле стало известно, что совместными усилиями "Издательства Старого Льва" и Украинского ПЕН издан сборник автобиографических рассказов Олега Сенцова "Жизня". Книга двуязычная: художественная проза Сенцова впервые прозвучала на украинском языке в переводе Сергея Осоки. Издание также содержит рассказы в оригинале — на русском.

Автобиографические рассказы Олега Сенцова уже выходили в издательстве "Laurus" в 2015 году. Однако это первая публикация его произведений в переводе, которые подаются рядом с русскоязычными оригиналами. Ранее эти тексты выходили под названием "Рассказы". Решение изменить название на "Жизня" принял Сенцов.

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Книга "Жизня" должна появится в этом году в переводе не только на украинском и немецком, но и английском и польском языках.

Олег Сенцов — украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Лауреат Премии Сахарова "За свободу мысли" и Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко.

В мае 2014 года, после аннексии Крыма Россией, Сенцов был задержан российскими силовиками. По обвинению в терроризме осужден российским судом к 20 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Германия, Книга, Олег Сенцов, Жизня.
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