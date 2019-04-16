Дело Продана: суд отменил арест для кума экс-главы ГФС

Новости Украины: В суде посчитали, что один из участников дела, Максим Павицкий, не причастен к незаконному обогащению Продана, и отменил меру пресечения.

По словам адвоката Савицкого, НАБУ еще в начале марта закрыли дело Мирослава Продана. Дело состояло из нескольких частей, открытых в отношении других фигурантов. Часть материалов передали в прокуратуру.

Максим Павицкий был последним из тех, кого обвиняли в незаконном обогащении вместе с бывшим главой Фискальной службы. В свою очередь, адвокаты Павицкого, который является кумом Продана, сделали все возможное, чтобы доказать законность приобретения автомобилей и недвижимости в Украине и за границей. Изначально ему инкриминировали легализацию доходов, полученных незаконным путем. По мнению стороны обвинения, участник дела совершил незаконные сделки на приобретения, общей стоимостью почти 90 миллионов гривен.

Если бы в суде вину Павицкого доказали, результатом бы этого стало заключение сроком от 8 до 15 лет и запрет на замещение некоторых должностей. После выхода законопроекта об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение дело Продана и другие подобные истории начали закрывать. Очередь дошла и до Максима Павицкого. Как утверждает защита, поскольку Апелляционный суд Киева снял меру пресечения с Максима, это может означать, что и обвинения с их клиента также сняты.

Ко всему, адвокаты считают, что обвиняемому удалось аргументировано доказать законность своих финансовых возможностей. И все его приобретения были законными, проведены на его личные средства. Защита стороны Павицкого заявила, что экспертиза телефона не доказала существование некой переписки между Максимом и Мирославом о покупке недвижимости. По сути, все предыдущие сообщения в различных СМИ о том, что кум экс-главы ГФС по телефону вел переговоры с Проданом о реализации своих планов по легализации средств, полученных незаконным путем, является фейком. И теперь ведется расследование по факту фальсификации дела.

Адвокат Максима, Святослав Семенович, также надеется, что поиск заказчиков фальсификации материалов будет результативным. И вскоре имена этих людей станут известными. Напомним, 4 марта этого года суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и выбрал меру пресечения Павицкому в виде домашнего ареста.