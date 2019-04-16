Проект "13-ая пенсия" может стать постоянным

Новости Украины: В Правительстве работают над реализацией инициативы по регулярной выплате дополнительной пенсии тем, у кого большой стаж но минимальный размер выплат.

Уверенность в том, что Правительству удастся реализовать проект "13-ой пенсии" в этом году, выразил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его утверждениям, подобная инициатива должна быть регулярной, а не разовой. То есть, те доплаты. которые получили пенсионеры в марте и апреле, можно будет сделать постоянными, выплачивая в конце года еще одну пенсию. Но не все люди пенсионного возраста смогут получить дополнительную помощь. Как объяснил чиновник, деньги будут выделяться тем, у кого достаточный страховой стаж при небольшой пенсии.

Также Розенко уточнил, что будет с монетизацией субсидий для населения. По его словам, соцвыплаты будут производиться на протяжении апреля и мая. Данная программа будет действовать и в следующем отопительном сезоне. В Кабинете министров также акцентировали внимание на информировании населения о монетизации субсидий и дальнейших социальных выплатах своевременно и в полном объеме.

Помимо этого в ведомстве представили данные о предпраздничном подорожании некоторых категорий продуктов. Исключением стали только яйца и сахар, стоимость на которые снизилась в сравнении с прошлым годом. Мука, в свою очередь, дорожала медленно и на протяжении всего года. По результатам подсчетов на сегодня домашний кулич будет стоит 109 гривен, а магазинная выпечка и того дороже.

Ожидается, что вопреки грядущим праздникам, стоимость яиц должна упасть на одну гривну за десяток. Сахар особенно не изменится в цене, а вот мясные продукты обязательно подорожает, хоть и не значительно.