Чистый четверг 2019: дата, обычаи и традиции праздника

Новости Украины: Чистый Четверг является переходящим праздником, то есть его дата каждый год разная.

Один раз в году, за три дня перед Пасхой наступает очень значимый день – Чистый четверг. Это не яркое праздничное событие, но в жизни православных граждан занимает важное место. В этот день христиане должны знать, что нужно и можно делать, а от чего следует отказаться.

В 2019 году Пасха припадает на 28 апреля, соответственно Чистый четверг - 25 апреля.

Обычаи и традиции в Чистый четверг

Важно, хорошо знать, какие обычаи, молитвы, традиции сопровождают Чистый четверг. Считается, что в этот славный день, который предшествует Страстной пятнице, каждый верующий человек обязан расстаться со всеми своими страхами, проблемами, волнениями и грешными помыслами. Не стоит этот "груз" нести на своих плечах в светлый праздник Пасхи. Как же избавиться от всех проблем? Что нужно делать в Чистый четверг?

Четверг Страстной недели обладает большой магической силой. В этот день бытует много различных примет и, конечно же, обрядов.

Сразу после пробуждения в Чистый четверг каждый из членов семьи должен умыться с серебра, то есть с серебряной монетки или ложки. По поверью, подобное умывание одаривает человека не только крепким здоровьем, но и красотой. Больных в Великий четверг умывают с одолженных у соседей "серебрушек". Самой сильной серебряной монетой считается та, которую украли. Такую монету не тратят, а берегут: ею лечатся, привораживают и на ней гадают.

Уборка в доме в Чистый четверг. Перед каждым православным стоит задача – провести очищение. Добиваться чистоты следует в доме, в теле и в душе. Необходимо вынести весь сор из дома, собрать хлам, паутину, все, что долгие годы хранится в скрытых от глаз уголках и ждет своего звездного часа. Если вещью не пользовались 12 месяцев, то ей пора в мусор или отдайте предмет нуждающимся людям. Эта процедура поможет убрать весь негатив из дома, накопившийся за долгое время, а также не дать нечисти распускать "свои руки и языки". Обратите внимание, что мусор накапливается там, где сорят. А в некомфортном доме, где пыльно и сорно, начинают возникать отрицательные мысли, появляются скандалы, склоки, злые слова. Люди забывают о любви к ближним, теряют веру.

Купание до восхода солнца в Чистый четверг. Чтобы оставаться счастливым и успешным до следующего Чистого четверга, необходимо очистить свое тело. До восхода солнца нужно покупаться. В это ранее утро вода в водоемах насыщается благодатной силой. Омовение в Чистый четверг приведет к тому, что уйдет накопившаяся усталость, тревоги, забывается боль. Перед омовением нужно произнести молитву, свои слова благодарности за то, что имеется сейчас, нужно покаяться. До рассвета солнца в Чистый четверг, согласно тому, что требуют обычаи, становимся под душ и представляем, что вода обмывает не просто тело, а уносит с собой всю череду неприятностей.

Во время купания нужно прочитать заговор, чтобы привлечь к себе удачу. Необходимо проговорить: "Водичка, водичка, ты лейся-лейся, лицо мое очищая, тело мое очищая и душу мою очищая, наполни меня красотой и здоровьем". После этого купание заканчивается обливанием себя из ковша прохладной водой.

В Чистый четверг надо печь куличи и пасхи. Основной обычай четверга Страстной недели связан с выпечкой пасхальных куличей. С самого утра все хозяйки ставят тесто "чтобы поднималось". А ближе к вечеру, прочитав все необходимые молитвы, приступают к праздничной выпечке. Народные поверья говорят, что по тому, какие получились куличи, можно судить как пройдет весь год до следующей Пасхи. Если пасхальные куличи получились пышные и вкусные, то будущий год принесет только радость. А вот если выпечка не удалась, то год предстоит сложным.