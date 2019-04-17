Образование-2019: сколько выделили бюджетных средств и на что они уходят

Новости Украины: В этом году средств на образование выделили больше из-за повышения зарплаты. К началу весны общий бюджет на развитие системы образования и науки освоено на 14%.

Премьер-министр Владимир Гройсман, представляя бюджет на этот год, подтвердил, что образование сейчас требует больших вложений, чем может позволить страна. В первую очередь, из-за внедрения новой системы школьного образования, а именно реформы "Новая украинская школа".

Следует отметить, что качественное образование изначально правительство выделило в приоритетные направления на ряду с децентрализацией и развитием энергетической отрасли. Так, согласной данным о бюджете страны на 2019 год, на образование было выделено более 240 миллиардов гривен. 1 млрд грн пустили на модернизацию начальной школы. По сравнению с 2014 годом это более чем в два раза больше.

Выделенные средства разбили по нескольким программам, в числе которых поддержка исследовательских проектов, научно-технических разработок, кадровая подготовка, проведение всеукраинских и международных олимпиад, конкурса "Учитель года", реализация инвестиционных проектов по реконструкции учебных заведений, а также реализация обязательств в рамках программы Европейского Союза по научным исследованиям и инновациям "Горизонт 2020". Бюджет Министерства образования распределен на 30 программ. По состоянию на 28 февраля успели освоить 14% из запланированной суммы.

Увеличенное финансирование образования в этом году спровоцировано ростом зарплат, объяснили в Министерстве образования. Также Глава ведомства Лилия Гриневич объяснила, что для улучшения качества знаний следует акцентировать внимание на создании опорных школ. Тогда средства, направленные на обучение в школах, где один класс состоит из 5-10 учеников, а преподаватели приходиться объяснять несколько предметов, расходуются зря.

Качественная опорная школа с ремонтом и современным оборудованием и достаточным количеством классов, куда детей будут возить на автобусах, позволит разрешить проблему низких зарплат учителей и высокой затратности на учреждения с малым количеством учащихся. Министр также уточнила, что в Украине успешно действуют 767 таких опорных школ, позволяющих дать высокое качество образования и привлекать инвестиции в дальнейшее развитие.