Второй тур выборов 2019: РФ увеличила количество военных на границе с Украиной

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что на границу с Украиной РФ перебросила еще одну батальонно-тактическую группу военных.

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что на границе Украины накануне второго тура выборов президента Украины, Россия перебросила дополнительную батальонно-тактическую группу (БТГ) военных.

Как рассказал Полторак, украинские военнослужащие фиксируют увеличение количества российских военных на 1 батальонно-тактическую группу. Если ранее их было 28, то сейчас уже 29.

Министр обороны Украины отметил, что перемещение БТГ произошло после проведения первого тура выборов президента Украины. Кроме того, российско-оккупационные войска на Донбассе изменили тактику действий.

По словам Полторака, на сегодняшний день, они начали активно использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружения и диверсионно-разведывательных групп.

В Государственной пограничной службе сообщили, что в день проведения второго тура выборов президента Украины, который пройдет уже в это воскресенье, 21 апреля, пограничники усилят меры охраны, за порядком будут следить около 6 тыс. пограничников. Кроме того, для безопасности пограничники дополнительно будут привлекать более 1 тыс. 300 человек ежедневно.Кроме того, в эти дни на пунктах пропуска и за их пределами будут работать служебные собаки. Также будут привлечены резервы руководителей органов охраны госграницы и начальников региональных управлений, бойцы отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" и члены добровольных общественных формирований.