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Выборы 2019: за кого намерены проголосовать украинцы во втором туре

Выборы 2019: за кого намерены проголосовать украинцы во втором туре
13:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Согласно результатам Киевского международного института социологии, 72,2% определились, что во втором туре проголосуют за Зеленского, а 25.4% - за Порошенко.

48,4% украинцев проголосовали бы за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и 17% - за действующего главу государства Петра Порошенко, если бы второй тур президентских выборов проходил в настоящее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля текущего года.

При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены принимать участие в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопрос.

Итого, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% проголосуют за В.Зеленского и 25,4% - за П.Порошенко, а 2,4% хотят испортить бюллетень.

81,8% респондентов, собирающихся голосовать за В.Зеленского, точно уверены в своем выборе, 12,8% - скорее собираются поддержать его, 4% - просто рассматривают как вариант и склоняются к голосованию за него. Точно уверены в своем выборе 75,7% избирателей П.Порошенко, 22% скорее собираются его поддержать, 1,8% рассматривают его как вариант.

При этом 57,2% респондентов уверены, что В.Зеленский наберет больше всего голосов и станет следующим президентом Украины, 14,1% - что П.Порошенко. 26,8% затруднились в ответом, а 1,9% отказались отвечать на вопрос.

В региональном разрезе на западе страны за В.Зеленского намерены проголосовать 52,3% определившихся, за П.Порошенко – 45,7%, в центре Украины – 71,8% за В.Зеленского и 25,5% за П.Порошенко, на юге – 81,8% за В.Зеленского и 13,3% за П.Порошенко, на востоке – 87,3% за В.Зеленского и 12% за П.Порошенко. На Донбассе 91,4% намерены проголосовать за В.Зеленского, 4,9% - за П.Порошенко.

ЦИК объявила окончательные результаты голосования первого тура выборов

При этом из общего количества опрошенных украиноязычных этнических украинцев 42,7% намерены проголосовать за В.Зеленского, 23,3% - за П.Порошенко. Из общего числа двуязычных этнических украинцев 55,9% намерены проголосовать за В.Зеленского, 8,7% - за П.Порошенко. Из русскоязычных украинцев 54,2% намерены поддержать В.Зеленского, 11,6% - П.Порошенко. 48,4% этнических русских намерены поддержать В.Зеленского, 14,7% - П.Порошенко.

При этом украиноязычными украинцами назвали себя 49,8% респондентов, украинцами-билингвами – 20,6%, русскоязычными украинцами – 21%, русскими – 4,7%.

Лишь 10,1% опрошенных украинцев считают, что должность президента не нужна или президент должен иметь только символические полномочия, из них 3% убеждены, что президентский пост не нужен вообще.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля текущего года, мнения о конкретных полномочий разделились: 36,8% считают, что президент должен быть главой правительства и направлять деятельность правительства во всех сферах.

Зато 40,8% считают, что президент должен нести ответственность за безопасность и международные отношения, а другими вопросами должен заниматься премьер-министр. Затруднились ответить 12,2% респондентов.

Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, которые проживают в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%

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Все по теме:

Петр Порошенко, Социологический опрос, КМИС, Владимир Зеленский, Кандидаты в Президенты Украины, Выборы 2019: Второй тур.
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