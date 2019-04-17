Забавные конкурсы на корпоратив: лучшие развлечения для мероприятия в офисе

Новости Украины: Если ваш коллектив — еще не дружный, он обязательно таким станет после увлекательного правильно организованного корпоратива.

Веселые корпоративные конкурсы разряжают обстановку, сближают и просто дарят хорошее настроение. Организовать приятный вечер поможет подборка корректных, легких и приличных развлечений.

Командные игры - неотъемлемая часть мероприятия. Они помогают познакомиться, "растопить лед" в отношениях и развлечь заскучавших гостей.

Интересный, грамотно спланированный корпоратив — верный способ влюбить коллектив в свою компанию и дать возможность каждому почувствовать сопричастность к общему важному делу.

Ми собрали для Вас лучшие развлечения для мероприятия в офисе. Эти конкурсы идеально подойдут на любой корпоратив и позволят весело провести время с коллегами.

"Наполни шкатулку"

Посредине комнаты 2 большие коробки – они будут "шкатулками". Выбирается две игроков. Им нужно наполнить шкатулки любыми предметами, находящимися в офисе, за определенное время, например, 1 минуту. Главное условие – за один раз можно принести только одну вещь. Побеждает тот, в чьей шкатулке окажется больше предметов.

"Интересное положение"

Этот конкурс на корпоративе нужно проводить с коллегами-мужчинами. Для забавы следует подготовить воздушны шарики и коробки со спичками (согласно количеству игроков), скотч. Желающим принять участие в соревновании прикрепляют скотчем надутые воздушные шарики к животу и предлагают собрать рассыпанные на полу спички. Побеждает тот, кто справиться с заданием быстрее всех. И чей "живот" остается целым.

"Предсказание"

По центру зала ставят небольшое комнатное деревце, желательно с развесистыми ветками. По всему дереву развешены листочки, на обратной стороне которых написаны желания. Каждому из участников по очереди завязывают глаза и просят снять один из листочков.

После этого игрок должен выполнить то желание, которое было написано в листке.

"Почему бы не сделать это сегодня?"

Каждый из гостей по очереди вытаскивает фант, в котором указано действие, которое нужно сделать. В случает отказа гость выпивает залпом стопку любого алкоголя (на усмотрение публики). Действия фантов должны быть необычными, например:

Выпить сырое яйцо;

Постучаться к соседу или соседке и поцеловать его (ее);

Сбегать в магазин в одной футболке и купить пиво;

Опубликовать в социальных сетях фотографию-кривляку или написать смешной статус, к примеру, "Я у мамы дурочка, ем селедку с сахаром";

Набрать третий или десятый номер в своей телефонной книге и рассказать стихотворение, к примеру, "Я пришел к тебе с приветом" и так далее.

Веселое настроение и запоминающиеся моменты вечеринки гарантированы каждому из гостей.

"Впадаем в детство"

Вечеринка — это веселье и море смеха. Для участников приготовлены бутылочки, но не простые, а детские с соской, наполненные спиртным, например, пивом. По команде "старт" каждый участник начинает смоктать свою бутылочку. Взрослый "младенец", который быстрее остальных справится и выпьет содержимое своей бутылочки, и победит.

"Если вдруг…"

Этот конкурс на корпоратив не только добавит позитива празднику, а и позволит много интересного узнать о коллегах. Реквизита для забавы не требуется. Ведущий задает любому игроку каверзный вопрос, связанный его обязанностями. Бухгалтера можно спросить, чтобы он делал, если ребенок разрисовал важный отчет, который нужно завтра сдавать. У директора можно поинтересоваться, что бы он сделал, если бы проиграл всю зарплату сотрудников казино. Затем все присутствующие голосованием выбирают самого находчивого игрока.

Примеры вопросов: Если вдруг…:

вы застряли в лифте с гендиректором;

все сотрудники уволились;

уснули на рабочем месте и это увидел шеф.

"Это мое"

Для этой вечеринки ведущий собирает с каждого гостя по личной вещи, к примеру, резинка для волос или шарфик. У ведущего заранее заготовлены фанты такого типа: сейчас этот гость споет о любви; сейчас этот гость откроет свой секрет; сейчас эти два гостя покажут смешную миниатюру; сейчас эти три гостя танцуют канкан и так далее. И в течение всего вечера ведущий достает из короба по фанту, зачитывает его и после достает одну или несколько вещей из другого короба, и гости соответственно выполняют свое задание. Будет весело и интересно.

"Звериное семейство"

Довольно забавно смотрятся взрослые, серьезные господа, играющие в эту игру. Для игры необходимо подготовить карточки, на которых перечислены члены различных звериных семейств (например: дедушка обезьяна, бабушка обезьяна, папа обезьяна, мама обезьяна, сын обезьяна, дочка обезьяна; дедушка слон, бабушка слон и т.д.). Таких семейств должно быть несколько.

В начале игры каждый игрок вытаскивает себе карточку. Как только будет дан старт, каждому участнику необходимо, как можно быстрее, найти свою "семью" через звуковые подражания (человеческую речь использовать нельзя) и движения того зверя, который указан на его карточке. Когда звериная семейка нашла всех своих родственников, она должна построиться в правильной последовательности (по старшинству - дедушка, бабушка, папа, мама, сын). Та звериная семейка, которая сделала все правильно и быстро, - побеждает.