Позаботьтесь о досуге заранее: забавные конкурсы за столом на день рождения

Новости Украины: День рожденья мы отмечаем год за годом. И сценарий может быть однообразен, если вращается лишь вокруг стола и спиртного.

Безусловно, хорошее меню, подходящие напитки, соответствующая музыка – важная часть совместного времяпровождения. Но, настоящее гостеприимство — это когда заботятся не только о желудке, но и о душе.

Забавные конкурсы украсят любой День рождения, сделав его интересным и незабываемым для всех гостей! Именно поэтому люди из поколения в поколение придумывают прикольные застольные конкурсы, призванные развеселить собравшуюся компанию и потренировать смекалку гостей!

Позаботьтесь о досуге и развлечениях заранее, продумав все до мелочей! А мы Вам с этим поможем!

"Зачем вы тут?"

Конкурс проводится в начале каждого мероприятия. Необходимо подготовить на нескольких бумажках шуточный ответ на вопрос "Зачем вы пришли на этот праздник?". Варианты таких ответов могут быть разные:

бесплатно поесть;

посмотреть на людей, да себя показать;

негде ночевать;

хозяин дома мне должен денег;

было скучно дома;

я боюсь дома оставаться один.

Все бумажки с ответами складываются в мешочек, и каждый гость по очереди достает записку и громко задает вопрос, а затем читает ответ.

"Найди меня"

Заранее следует приготовить чистые листы бумаги и ручки по количеству гостей. На каждом листике каждый гость должен словами описать свою внешность: тонкие губы, красивые глазки, широкая улыбка, родимое пятно на щеке и т.д.

Потом все листики собираются и складываются в одну емкость. Ведущий достает листки по очереди и читает вслух описание человека, а вся компания должна его угадать. Но каждый гость может назвать только одного человека, а тот, кто угадает больше всего – побеждает и получает символический приз.

"Писательский конкурс"

Игрок садятся в круги и всем выдают чистые листы бумаги и ручки. Ведущий задает вопрос: “Кто?”. Игроки пишут имена своих героев в верхней части листа. После это, загибают листок так, чтобы написанного не было видно. После этого передают листок соседу справа. Ведущий спрашивает: “Куда пошел?”. Все пишут, загибают листок и передают соседу справа. Ведущий: “Зачем он туда пошел?” …. И так далее. После этого начинается совместное веселое прочтение.

"Где я?"

Из компании выбирают одного участника и садят его на стул в центр комнаты так, чтобы он был расположен спиной ко всем. На его спину с помощью скотча крепят табличку с надписями.

Они могут быть разными: "Ванная", "Магазин", "Вытрезвитель", "Родильный зал" и другие.

Остальные игроки должны задавать ему наводящие вопросы: как часто ты туда ходишь, зачем ты туда ходишь, на долго ли.

Главный игрок должен отвечать на эти вопросы и тем самым смешить компанию. Игроки на стуле могут меняться, главное, чтобы компании было весело!

"Целуй – кусай"

Каждому из гостей ведущий предлагает назвать одну черту, которая ему нравится у соседа и что ему не нравится. После всех ответов, ведущий просит поцеловать то место, которое понравилось и укусить то, что раздражает.

"Я – поэт"

Конкурсы для взрослых могут быть и творческими. В шляпу складываем записки с отрывками стихотворений, например: "Я шоколадный заяц", "А я незамужняя, кому-то очень нужная", "Как здорово, что все мы здесь ". Каждый игрок берет из шляпы свою записку и придумывает рифмованное продолжение с юмором и в тему праздника.

"Вопрос-ответ"

Смысл забавы ясен из названия — с тем уточнением, что то и другое пишется на карточках и складывается в две кучки текстом вниз. Первый игрок достает вопрос и выбирает адресата, а последний тянет карточку "ответ" и зачитывает вслух. А затем процедура повторяется. Вы обнаружите, что ваш приятель прячет бутерброды в самых немыслимых местах, а лучшая подруга воет по ночам на луну, сидя на крыше…

Примеры вопросов:

Говорят, что вы на вечеринке подмигиваете абсолютно всем?

Правда, что вы не любите чистить зубы?

Правда, что вы никогда не закусываете после первой рюмки?

Коллеги утверждают, что вы слишком часто думаете о сексе?

Вы постоянно ездите в транспорте зайцем?

Вы любите ходить в общественный туалет?

Вы часто подхалимничаете начальству?

Вы часто воруете газеты из чужого почтового ящика?

Примеры ответов:

Один раз в день позволяю себе такое удовольствие.

Об этом поговорим без свидетелей.

Каждый день и не по разу.

И под пыткой не скажу.

Это моя тайна, не хочу, чтобы о ней знали другие.

Конечно, иначе не интересно было бы жить.

Мне за это попадает, но я продолжаю это делать.

Я это делаю постоянно.

"Прохлопай песню"

Каждый из гостей выбирает карточку из общей кучи карточек, на которых написаны известные всем песни. Затем каждый гость по очереди должен прохлопать свою песню, а остальные гости — угадать ее. Названия песен выбираются в зависимости от контингента гостей.

"Супертост"

На любом празднике, особенно на дне рождения, важны поздравления и тосты. Только не все любят или умеют их произносить, и торжественные речи сводятся к банальным пожеланиям "здоровья-счастья". Чтобы этот процесс стал радостным и неординарным, следует произносить тосты на определенных условиях!

Например: поздравление должно быть связано с едой ("пусть будет жизнь в шоколаде!"); произносить речь для именинника в тематическом стиле (например, как "братва" с блатными словечками, в стиле "Алисы в стране чудес" или произведений Толкиена — в зависимости от компании, которая собралась); поздравление связано с животными ("прекрасная как бабочка"); сочинить рифмованное поздравление на ходу; сказать тост на иностранном языке; поздравить виновника торжества, используя ВеСЬ список взятых "с потолка" слов (солнце, радуга, газета, тапочки, президент…).

Список заданий можно увеличить. Они пишутся на листиках и раздаются гостям.

"Песни с цифрами"

Гости делятся на несколько команд. Каждая из команд по очереди поет песню с любой цифрой. На ком игра останавливается — та команда и выбывает, а команде-победителю ведущий или именинник вручит приз. Песен с цифрами много, например, Один раз в год сады цветут; Дважды два — четыре; Три танкиста, три веселых друга; Попытка номер пять и так далее, поэтому игра должна получиться веселой и интересной.