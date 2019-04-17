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О деятельности российской ДРГ Украина доложит спецслужбам ЕС

О деятельности российской ДРГ Украина доложит спецслужбам ЕС
22:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинские правоохранительные органы сообщат спецслужбам ЕС о действиях российских диверсантов в Европе.

Задержанные на территории Украины российские террористы дали показания о своей деятельности в том числе и на территории стран ЕС, поэтому СБУ планирует взаимодействовать со своими европейскими коллегами в вопросе проверки полученных данных.

Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, отвечая на вопрос корреспондента относительно сотрудничества с коллегами из европейских стран в деле по разоблачению российской диверсионно-разведывательной террористической группы на территории Украины.

«На эту минуту я хочу сказать, что мы не информировали наших коллег из Европейского Союза о той противоправной деятельности представителей российских спецслужб, которую они вели на территории Украины и Евросоюза. Но в рамках уголовного производства с помощью механизмов мы обязательно будем взаимодействовать и обязательно будем проверять предоставленные нам в процессе осуществления следственно-розыскных действий материалы», - заявил Грицак.

СБУ остановила деятельность диверсионной группы РФ (Видео)

В СБУ корреспонденту также сообщили, что итогам расследования преступной деятельности российской ДРГ на территории ЕС будет посвящена отдельная пресс-конференция.

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ЕС, СБУ, РФ, Василий Грицак.
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