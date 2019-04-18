Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день

Новости Украины: Старались 18 апреля полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь.

Вот когда приходило настоящее весеннее тепло. Поэтому в народе так говорили о дне 18 апреля: "Пришел Федул, тепло надул, окна отворил, избу без дров натопил". Хотя всякое, конечно, случиться могло. Бывало, что, заплутав где-то по дороге, опаздывал южный ветер на свиданье с апрелем, и тогда обижался Федул, зябко кутаясь в длиннополый кафтан, а старики сокрушенно разводили руками, вздыхая: "Федул губы надул".

Впрочем, может быть, он не на ветер сердился, а на людей, которые раньше времени окна открыли, впустив в дом обманчивое тепло, чего, согласно обычаю, делать, конечно, нельзя было: "Раньше Федула окна настежь - весеннему теплу дорогу застишь".

Хотя добряк Федул редко обижался, стараясь почаще веселить да радовать. Ведь ему куда как приятнее было, когда о нем люди с любовью и теплом вспоминали. А чего грустить, если "с Федулова дня даже сверчок под шестком песни поет, а бабе стряпать веселее". Да и на пригорках, обласканных солнцем, уже кружатся в разноцветном весеннем хороводе первые жучки и бабочки - желтые крушинницы, белые капустницы, оранжевые божьи коровки.

Обычно на Федулу открывали окна настежь и произносили специальные заговоры для того, чтобы в доме не оставались гнилостные ветры, переполохи, бесы. Старались 18 апреля полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь.Переполохом называли недуг, который был получен вследствие воздействия злого ветра. Верили, что человек может подхватить эту болезнь во сне. Изображали Переполох в виде живого существа. Знахари занимались лечением этого заболевания. Например, 18 апреля могли зажигать спички, брать лучину и опускать ее в емкость водой. После этого шли туда, где произошел испуг, произносили заговоры. Далее воду давали выпить больному человеку. Также могли отводить больного к реке и читать над ним заговор, а затем умывали его проточной водой.

Обычно день Федула связывали с приходом устойчивых теплых дней. Говорили: "Пришел Федул – теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил". Праздник 18 апреля в старину называли по-разному: Федулы-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник и т.д. Считалось, что, если ранее морозы могли еще случаться, то Федулов день зима окончательно убиралась восвояси. Сам день может быть дождливым или теплым. Наблюдали за природными явлениями и приметами, пытались предсказать погоду на ближайшее время. Отмечали, что на Федулов день появлялись бабочки-крапивницы, божьи коровки оживали.

Начинаются весенние, теплые ветры, прилетают сверчки и расселяются по огородам. Старались в этот период анализировать природные явления и пытаться предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы

Если на околице все отчетливо слышится – вскоре ожидай ненастья и ветреной погоды

День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – жди устойчивой хорошей погоды

Глухари токуют – скорее всего, по приметам, в ближайшее время погода улучшится. Если же эти птицы молчат – жди ненастья

Считается, что именно на Федулов день устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями

Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову – пора выходить на пашню и приниматься за работу.