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Пасха 2019: когда отмечают и традиции

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Пасха 2019: когда отмечают и традиции
09:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В целом, празднование Пасхи и у православных, и у католиков схожи, однако у каждого религиозного течения сформировались свои традиции и обычаи.

Традиционно Пасха - самый долгожданный и светлый праздник в году для всех верующих людей, ведь он символизирует Воскресение Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи всех людей и спасение человеческого рода от страшных мук преисподней. Поэтому к этому празднику многие проявляют такой трепет, а мы публикуем информацию, какого числа православная Пасха в 2019.

К светлому празднику Пасхи люди готовятся заблаговременно: придерживаются Великого поста, ограничивая себя в пище и других удовольствиях, посещают богослужения и пекут пасхальные куличи, оригинально красят яйца. Торжество Святого Воскресенья празднуется в абсолютном большинстве стран мира.

Многим известно, что Пасха - праздник переходящий, но единицы знают каким образом определить точную дату празднования в конкретном году.

Определить день Пасхи поможет Александрийская пасхалия. Так, счет дней ведется от дня весеннего равноденствия, 21 марта. Пасха выпадает на первое воскресенье после полнолуния.

Если оно наступает раньше, тогда пасхальным будет считаться следующий воскресный день. В 2019 году первое полнолуние после дня весеннего равноденствия наступает 19 апреля, а первое воскресенье после него - как раз 28 апреля 2019 года.

Пасхальные традиции

Неделя перед Пасхой у католиков насыщенная, празднования начинаются уже в четверг. Пасхальное триденствие - важнейшее событие литургического года, суть которого в праздновании Пасхальной Тайны: муки, смерти и воскресения Христа. Пасхальное триденствие состоит из служб Великого четверга, Великой пятницы и Великой субботы.

Месса в четверг отмечается в память о Тайной Вечере, во время которой Христос обучил апостолов таинству Евхаристии – т.е. освящению и употреблению хлеба и вина как тела и крови Господней. В этот день молятся о любви к ближнему и благодарят за помощь и поддержку.

Пятница считается самым мрачным днем – день смерти Христа. Перед Литургией священники идут к алтарю, все становятся на колени, чтобы воздать Богу за смерть Его Сына, которая стала для человечества спасительной, а священник перед алтарем ложится вниз на пол знаком креста, в память о смерти Христа. Другая особенность этого дня - поклонение кресту, в память о страданиях Иисуса.

Кульминационным пунктом Пасхального триденствия является Вечер Пасхи – месса в субботу. На этой службе священник освящает огонь, пасхал (особую свечу, на которой изображены первая и последняя буквы греческого алфавита, чтобы помнить о словах Христа – "Я есть Альфа и Омега, начало и конец"), и воду.

Вербное воскресенье: что нельзя делать в праздник

В католической церкви сохраняется древний обычай во время литургии пасхальной ночи проводить крещение. Принятие таинства в такую ночь считается особенно почётным.

Уже в воскресенье с утра проводятся торжественные службы, а дальше верующие отправляются по домам праздновать пасху с семьями.

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