Скачать
Четверг, 18.04.2019
Ракета, изготовленная с участием Украины, вывела на орбиту груз для МКС
Ракета, изготовленная с участием Украины, вывела на орбиту груз для МКС
Выборы 2019: кого во втором туре поддержат украинцы
Выборы 2019: кого во втором туре поддержат украинцы
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
LP представит новую сольную программу во Львове
LP представит новую сольную программу во Львове

"Ангелы добра": в Киеве наградили победителей благотворительного конкурса

"Ангелы добра": в Киеве наградили победителей благотворительного конкурса
11:24 Сегодня Телеграф www.vinrda.gov.ua

Новости Украины: Отбор проводили из почти тысячи заявок, принятых за 2018 год. Конкурс включал 23 номинации, лауреатами и победителями которых стали бизнесмены и волонтеры.

Более 960 заявок поступило  на конкурс от желающих рассказать, что меценатство - это не простые слова и обещания, а реальные дела. Награждение участников конкурсного отбора "Благодійна Україна-2018" состоялось в зале Киевской городской государственной администрации, сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

Лауреатам и победителям 23-х номинаций вручили награды. Лучшие добродетели получили звание "Ангелов добра". На мероприятии присутствовал Министр кульутры Украины Евгений Нищук, который выразил уверенность в том, что благотворительность имеет место быть в жизни каждого человека.

Пасха 2019: когда отмечают и традиции

Определяли лучших благотворителей Национальная экспертная комиссия, Оргкомитет, Наблюдательный совет Национального конкурса. Жюри выбирали победителей среди общественных организаций, бизнесменов, представителей коммерческих структур и предприятий, а также волонтеров и активистов, детские и молодежные коллективы, представителей СМИ. Участники присылали заявки со всей страны и даже из-за границы. Самой популярной по количеству поданных заявок стала номинация "Благотворительность в социальной сфере" - 122 заявки. На втором месте по популярности - "Добро начинается с тебя" с чуть более сотней принятых заявок, а 89 обращений на участие в конкурсе собрала номинация "Региональная благотворительность".

В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова

"Мы видим особенную жестокость вокруг, поэтому очень важно сохранить эту светлую традицию. Я очень благодарен организаторам, которые поддерживают ее из года в год", - заявил Глава ведомства. Также он пожелал иметь каждому из нас такого Ангела, который будет оберегать от жестокости и зла, что окружают нас, защищать наших близких и родных. Президент Ассоциации благотворителей Украины Александр Максимчук заметил, что сегодняшняя благотворительность после Революции 2014 года и в условиях восстановления страны становится более системной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Благотворительность, Конкурс, Комиссия, Награждение, Победитель, Жюри, Мероприятие, Результат, Лауреат, Ангел, Меценат, Добро, 2018.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 Голливудский актер больше никогда не женится
03 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
04 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
05 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
Погода: на смену дождям в Украину придут заморозки
Нам это выгодно: Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Скончалась 16-летняя звезда &quot;Облачного атласа&quot;
Скончалась 16-летняя звезда "Облачного атласа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь