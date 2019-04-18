"Ангелы добра": в Киеве наградили победителей благотворительного конкурса

Новости Украины: Отбор проводили из почти тысячи заявок, принятых за 2018 год. Конкурс включал 23 номинации, лауреатами и победителями которых стали бизнесмены и волонтеры.

Более 960 заявок поступило на конкурс от желающих рассказать, что меценатство - это не простые слова и обещания, а реальные дела. Награждение участников конкурсного отбора "Благодійна Україна-2018" состоялось в зале Киевской городской государственной администрации, сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

Лауреатам и победителям 23-х номинаций вручили награды. Лучшие добродетели получили звание "Ангелов добра". На мероприятии присутствовал Министр кульутры Украины Евгений Нищук, который выразил уверенность в том, что благотворительность имеет место быть в жизни каждого человека.

Определяли лучших благотворителей Национальная экспертная комиссия, Оргкомитет, Наблюдательный совет Национального конкурса. Жюри выбирали победителей среди общественных организаций, бизнесменов, представителей коммерческих структур и предприятий, а также волонтеров и активистов, детские и молодежные коллективы, представителей СМИ. Участники присылали заявки со всей страны и даже из-за границы. Самой популярной по количеству поданных заявок стала номинация "Благотворительность в социальной сфере" - 122 заявки. На втором месте по популярности - "Добро начинается с тебя" с чуть более сотней принятых заявок, а 89 обращений на участие в конкурсе собрала номинация "Региональная благотворительность".

"Мы видим особенную жестокость вокруг, поэтому очень важно сохранить эту светлую традицию. Я очень благодарен организаторам, которые поддерживают ее из года в год", - заявил Глава ведомства. Также он пожелал иметь каждому из нас такого Ангела, который будет оберегать от жестокости и зла, что окружают нас, защищать наших близких и родных. Президент Ассоциации благотворителей Украины Александр Максимчук заметил, что сегодняшняя благотворительность после Революции 2014 года и в условиях восстановления страны становится более системной.