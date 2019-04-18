В помощь пчелам: в Сети появился ролик для пчеловодов и аграриев (Видео)

Новости Украины: В Интернет выложили видеоинструкцию с правилами поведения аграриев и пчеловодов в период обработки полей и насекомых.

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов презентовали видеоролик, созданный в помощь владельцам пчелиных ферм и аграрным работникам.

В инструкции сообщается, как правильно действовать в период обработки участков земли перед посевом и на что стоит обратить внимание пчеловодам. Видео создали для предупреждения конфликтных ситуаций, поскольку ранее фиксировались случаи гибели насекомых после того химической обработки полей.

В ведомстве объяснили, что этот ролик поможет узнать, как предупредить отравление пчел, правильно собрать нектар и при этом не потерять урожай. Также в службе добавили, что "аграрное производство и пчеловодство зависимы между собой".

Ранее сообщалось, что в Херсоне была проведена акция в защиту пчел. Участники рассказали, что целью мероприятия стала массовая гибель насекомых из-за неправильной обработки земельных участков пестицидами. По словам активистов, люди используют слишком много химии, и это влияет не только на флору и фауну, но и на нас самих. Поэтому следует минимизировать использование опасных веществ в хозяйстве, чтобы сохранить пчел и тем самым уберечь природу.