Скачать
Четверг, 18.04.2019
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Конституционный суд отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
КСУ отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
Шахтер и Динамо поборются за израильского полузащитника
Шахтер и Динамо поборются за израильского полузащитника
LP представит новую сольную программу во Львове
LP представит новую сольную программу во Львове

В помощь пчелам: в Сети появился ролик для пчеловодов и аграриев (Видео)

В помощь пчелам: в Сети появился ролик для пчеловодов и аграриев (Видео)
13:28 Сегодня Телеграф consumer.gov.ua

Новости Украины: В Интернет выложили видеоинструкцию с правилами поведения аграриев и пчеловодов в период обработки полей и насекомых.

В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов презентовали видеоролик, созданный в помощь владельцам пчелиных ферм и аграрным работникам.

В инструкции сообщается, как правильно действовать в период обработки участков земли перед посевом и на что стоит обратить внимание пчеловодам. Видео создали для предупреждения конфликтных ситуаций, поскольку ранее фиксировались случаи гибели насекомых после того химической обработки полей.

"Ангелы добра": в Киеве наградили победителей благотворительного конкурса

В ведомстве объяснили, что этот ролик поможет узнать, как предупредить отравление пчел, правильно собрать нектар и при этом не потерять урожай. Также в службе добавили, что "аграрное производство и пчеловодство зависимы между собой".

Ранее сообщалось, что в Херсоне была проведена акция в защиту пчел. Участники рассказали, что целью мероприятия стала массовая гибель насекомых из-за неправильной обработки земельных участков пестицидами. По словам активистов, люди используют слишком много химии, и это влияет не только на флору и фауну, но и на нас самих. Поэтому следует минимизировать использование опасных веществ в хозяйстве, чтобы сохранить пчел и тем самым уберечь природу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правила, Безопасность, Видео, Химия, Защита, Пчелы, Аграрии, Ролик, Гибель, Служба, Пчеловоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
05 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Как будут работать банки на праздники: график
Как будут работать банки на праздники: график
Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину
РФ запретила экспорт нефтепродуктов в Украину
Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском
Стало известно, кто будет руководить дебатами на стадионе
Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть
Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь