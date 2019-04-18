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Семьи погибших атовцев поедут на реабилитацию за границу

Семьи погибших атовцев поедут на реабилитацию за границу
14:10 Сегодня Телеграф mvs.gov.ua

Новости Украины: Родственникам погибших на Донбассе воинов представители Посольства Турции в Украине организовали бесплатный отдых в курортной Анталии.

В этом году в программе по реабилитации родственников погибших солдат взяла участие группа из двухсот человек. В группу попали семьи сотрудников Нацполиции, ВСУ, СБУ и др. За все время существования этой инициативы на реабилитации в Турции успели побывать более 700 членов семей военных.

Сегодня, 18 апреля, участники поездки должны отправиться к месту назначения. Перед этим с членами этих семей встретились Посол Турецкой республики в Украине Ягмур Ахмет Гульдере, замминистра обороны Анатолий Петренко и начальник управления по делам участников АТО Департамента персонала Алексей Ботнаренко. Во время встречи Посол Турции заявил, что их страна видит и понимает, насколько глобальной является человеческая трагедия в Украине. "Мы хотим разделить ваши потери, и поэтому несколько лет назад учредили эту программу", - добавил дипломат.

На Донбассе на передовой находится почти 50 тыс. военных

Также представители украинских ведомств подтвердили, что данная гуманитарная акция является тем самым важнейшим "рычагом" в процессах социально-психологичной реабилитации родственников погибших силовиков. Именно такие шаги помогают реализовать дружественные отношения между странами и наладить сотрудничество.

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Украина, Турция, Отношения, Отдых, Дружба, Солдат, Посол, Анталия, Реабилитация, Поездка, Погибший, Воин, АТО.
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