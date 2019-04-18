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"Північний сокіл-2019": из Гренландии вернулись украинские летчики

"Північний сокіл-2019": из Гренландии вернулись украинские летчики
15:27 Сегодня Телеграф www.mil.gov.ua

Новости Украины: Украинские военные принимали участие в совместной операции "Північний сокіл-2019" вместе с представителями Дании.

Сегодня, 18 апреля, из Гренландии вернулись экипаж Воздушных Сил ВСУ после проведения ежегодной украинско-датской операции. Это уже одиннадцатая по счету военная операция, цель которой - доставить горючее на полярную станцию "Норд".

В этот раз группу украинских военных летчиков возглавил старший инспектор-летчик управления авиации Командования Воздушных Сил полковник Сергей Артеменко. Экипажи в который раз смогли продемонстрировать высокий уровень профессионализма во время выполнения задания в сложных условиях климата Крайнего Севера.

Полковник и руководитель группы украинских летчиков рассказал, что его подчиненны пришлось провести более сотни часов в полярном небе. А в рамках операции было произведено 44 рейса с американской авиабазы "Туле" на полярную станцию. Пилоты смогли доставить более 600 тонн горючего и около двадцати тонн остального багажа.

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"Почти каждый день мы выполняли по два рейса. Условия полета и подготовки к ним сильно отличались от украинских. Тут практически всегда ограниченная видимость, быстро меняются метеорологические условия, количество навигационных средств также ограничено", - объяснил Сергей Артеменко. А также добавил, что подобные условия работы в таких операциях требуют фантастических усилий от военных летчиков.

Кроме этого, офицер акцентировал на том, что в этом году 9 членов экипажа впервые принимали участие в операции  "Північний сокіл-2019", а это значит, что отныне состав Воздушных Сил пополнился новыми кадрами, имеющими опыт работы в экстремальных климатических условиях.

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Украина, Дания, Топливо, Военные, Операция, Климат, Летчики, Экипаж, Станция, Север, Норд, Полярный.
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