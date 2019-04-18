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Епифаний обратился к украинцам накануне выборов

Епифаний обратился к украинцам накануне выборов
15:04 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Епифаний призвал украинцев подумать перед выборами.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к украинцам по поводу повторного голосования на выборах Президента Украины 21 апреля. Соответствующий текст опубликовала пресс-служба ПЦУ, передает УНН.

"Дорогие братья и сестры! Уважаемые соотечественники! 21 апреля 2019 состоится повторное голосование на выборах Президента Украины... Поэтому в этот день мы, как граждане Украины, должны прийти на избирательные участки, сделать свободный, сознательный, и особенно подчеркну - ответственный выбор. Дар свободы и возможность выбирать - нельзя упустить. Ведь голос на выборах - это ценность, это видимое проявление нашей свободы, поэтому нельзя относиться к нему легкомысленно", - написал митрополит.

Епифаний обратился к украинцам и призвал их к сознательному выбору.

"Перед тем, как проголосовать, призываю хорошо взвесить, обдумав предвыборные программы и достижения кандидатов учитывая полномочия Президента Украины как главы государства, Верховного главнокомандующего и гаранта Конституции, поскольку от результатов голосования зависит судьба страны и всех нас", - заявил Предстоятель УПЦ.

Епифаний подчеркнул, что особенно следует учитывать, что уже шестой год Украина обороняется против внешней агрессии. Это означает, что кроме обычных для каждого главы государства повседневных обязанностей, Президент должен будет обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе, к восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира.

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Митрополит добавил, что не следует продавать свой голос ни за деньги или другие материальные ценности, ни за обещания.

"Сделайте свой выбор честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями", - добавил Епифаний.

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Епифаний, ПЦУ, Выборы 2019: Второй тур.
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