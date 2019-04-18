Гройсман дал ответ на вопрос о готовности к сотрудничеству с Зеленским

Новости Украины: Гройсман прокомментировал, готов ли работать с Зеленским в случае его победы на выборах президента.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал, готов ли работать с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента.

Как передает УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в ходе рабочей поездки в Мариуполь, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Я думаю, что 21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым. И это будет соответствовать желанию украинских граждан. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", - отметил Гройсман.

При этом он призвал не спешить предугадывать результаты второго тура президентских выборов.

"Страна у нас одна, все ветви власти должны работать на успех Украины", - добавил Гройсман.

Как сообщалось ранее, 16 апреля экс-министр финансов, советник кандидата в президенты Зеленского Александр Данилюк заявил, что в случае победы шоумена на выборах, в составе его команды не будет нынешних сотрудников Администрации президента и Кабинета министров.