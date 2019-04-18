Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день

Новости Украины: В 2019 году Пасха припадает на 28 апреля, соответственно Чистый четверг - 25 апреля.

Чистый четверг - это день генеральной уборки. В этот день необходимо навести дома чистоту: помыть окна, полы, протереть везде пыль, постирать вещи. Это касается и половиков. Также рекомендуется перемыть всю посуду и кухонную утварь. Даже чистую.

Кроме того, в Чистый четверг принято ходить в баню.

Вот только порядок в доме - это не самое главное. В Чистый четверг прежде всего необходимо заняться очищением души через Таинство покаяния, чтобы приступить к Святым Христовым Тайнам, исполняя заповедь Спасителя, которая впервые прозвучала именно в этот день: "Примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов".

Самым правильным для верующего человека будет причаститься в этот день Святых Христовых Тайн.

Почему этот день называется Чистым четвергом?

Четверг называется Чистым, потому что на Тайной вечере Христос умыл ноги Своим ученикам. Он дал им пример истинного смирения. В память об этом событии в кафедральных соборах и в некоторых монастырях Великим четвергом совершается особый чин омовения ног, когда архиерей омывает ноги двенадцати священникам.

Службы Чистого четверга

Утреня Великого четверга должна совершаться ночью, и по традиции ее служат вечером Великой среды.

Утром Великого четверга служат вечерню и Литургию святителя Василия Великого.

Вечером в четверг - утреню Великой пятницы с чтением Двенадцати Страстных Евангелий.

В Великий четверг мы вспоминаем Тайную вечерю, последнюю трапезу Иисуса Христа с учениками перед Его страданиями и смертью.

Также в этот день мы вспоминаем, как Иуда предал Христа, о страданиях Христа и начале Его восхождения на Голгофу. Все это отражается в богослужебных текстах Великого четверга.

История праздника

Традиция отмечать этот день чистотой и уборкой возникла почти одновременно с христианством. Знаменитая Тайная вечеря перед распятием Иисуса Христа состоялась как раз в четверг. В традициях православной церкви именно с четверга начинается подготовка к празднованию Пасхи. В этот день надлежит наводить дома порядок по целому ряду обстоятельств. Следом за Чистым четвергом идет Страстная пятница, работать в которую категорически запрещено. А в субботу хозяйки начинают готовить куличи и делать всевозможные пасхальные угощения. Так что мусор, не убранный из дома в четверг, останется в нем до самой Пасхи.