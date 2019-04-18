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Выборы для Савченко пройдут в СИЗО

Выборы для Савченко пройдут в СИЗО
19:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Народный депутат Надежда Савченко после освобождения из СИЗО не забрала оттуда паспорт и не сменила избирательный участок.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко 21 апреля придет голосовать на специализированный избирательный участок в следственный изолятор, потому что там до сих пор находится ее паспорт. Об этом нардеп заявила в четверг в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Мой паспорт остается до сих пор в Киевском следственном изоляторе, я не успела сменить участок, потому что до 15-го это надо было сделать, а выпустили меня в ночь с 15-го на 16-е из зала суда, поэтому следующие выборы, второй тур, я буду голосовать в СИЗО", - сказала Савченко.

Кроме того, она отметила, что решила, за кого будет голосовать во втором туре выборов, отметив, что у нее теперь есть выбор "зеленой кнопки".

Броварской суд Киевской области 16 апреля постановил освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний.

Савченко инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, в частности совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

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СИЗО, Голосование, Надежда Савченко, Выборы 2019.
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