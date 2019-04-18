Скачать
Четверг, 18.04.2019
Денационализация "Приватбанка": Порошенко созывает совещание СНБО
Денационализация "Приватбанка": Порошенко созывает совещание СНБО
Зеленский не планирует дебаты на "Общественном"
Зеленский не планирует дебаты на "Общественном"
Английские клубы побили рекорд в Лиге чемпионов
Английские клубы побили рекорд в Лиге чемпионов
"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу
"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу

Пасха 2019: Что собой являет Благодатный огонь

Пасха 2019: Что собой являет Благодатный огонь
20:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Пасха 2019 - великий день Светлого Христового Воскресения.

Слово "Пасха" пришло к нам из греческого языка и означает "прохождение", "избавление". В этот день православные христиане торжествуют избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяволу и дарование жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено искупление, так его Воскресением дарована всем верующим вечная жизнь.

Воскресение Христово - это основа и венец веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы. Это таинство из таинств, о которых мы знаем совсем мало. Священнослужители помогли разъяснить смысл привычных для нас пасхальных традиций.

Что такое Благодатный огонь?

Благодатный Огонь является в храме уже не первое тысячелетие. Самые ранние упоминания о схождении Благодатного Огня в канун Воскресения Христова датируются IV веком.

Пасха 2019: когда отмечают и традиции
Пасха 2019: когда отмечают и традицииЧитать полностью

Латинский монах Бернард, (865 г.) пишет в своем послании: "В Святую Субботу, которая есть канун Пасхи, служба начинается рано, и по совершении службы поется "Господи помилуй" до тех пор, пока, с пришествием Ангела, возжигается свет в лампадах, висящих над Гробом".

Церковная церемония Святого Огня начинается приблизительно за сутки до начала Православной Пасхи, которая, как известно, празднуется в иной день чем у других христиан. В Храме Гроба Господня начинают собираться паломники, желающие своими глазами увидеть схождение Благодатного Огня. Все, что несет огонь, выносится.

На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям - прокладывается лента. Так приготовленная, после осмотра турецких стражников, а ныне - еврейской полиции, Кувуклия (Часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником мусульманином.

В Храм входит процессия - иерархи празднующих Пасху конфессий. В конце процессии идет православный Патриарх одной из поместных Православных церквей (Иерусалимской или Константинопольский) в сопровождении армянского Патриарха и священнослужителей. В своем крестном ходе процессия минует все находящиеся в храме памятные места: священную рощу, где был предан Христос, место, где его побивали римские легионеры, Голгофу, где его распяли, камень Помазания - на котором тело Христа готовили к погребению.

Пасха 2019: Оригинальные идеи украшения праздничного кулича (Фото)

Находящиеся в храме люди терпеливо ждут выхода патриарха с Огнем в руках. Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет всеми ожидаемое чудо. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до нескольких часов. Перед схождением храм начинают озарять яркие вспышками Благодатного Света, тут и там проскакивают маленькие молнии. Огонь пульсирует и дышит, а из отверстия в куполе Храма на Гроб с неба опустился широкий столб света. Первое время - 3-10 минут, загоревшийся Огонь обладает удивительными свойствами - совершенно не жжет, независимо от какой свечи и где он будет зажжен. Можно видеть, как прихожане буквально умываются этим Огнем - водят им по лицу, по рукам, черпают пригоршнями, и он не наносит никакого вреда, поначалу не опаляет даже волосы. Людей, находящихся в это время в храме, переполняет чувство радости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Благодатный огонь, Церковный праздник, Пасха 2019, Пасхальные таинства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
05 Как будут работать банки на праздники: график
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
МВД: 19 апреля начнется частичный &quot;режим тишины&quot;
МВД: 19 апреля начнется частичный "режим тишины"
Снижение цен на газ для населения: Гройсман поставил ультиматум &quot;Нафтогазу&quot;
Цена на газ: Гройсман поставил ультиматум "Нафтогазу"
Парубий о досрочном роспуске Рады: Не позволю
Парубий о досрочном роспуске Рады: Не позволю
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь