Пасха 2019: Что собой являет Благодатный огонь

Новости Украины: Пасха 2019 - великий день Светлого Христового Воскресения.

Слово "Пасха" пришло к нам из греческого языка и означает "прохождение", "избавление". В этот день православные христиане торжествуют избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяволу и дарование жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено искупление, так его Воскресением дарована всем верующим вечная жизнь.

Воскресение Христово - это основа и венец веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы. Это таинство из таинств, о которых мы знаем совсем мало. Священнослужители помогли разъяснить смысл привычных для нас пасхальных традиций.

Что такое Благодатный огонь?

Благодатный Огонь является в храме уже не первое тысячелетие. Самые ранние упоминания о схождении Благодатного Огня в канун Воскресения Христова датируются IV веком.

Латинский монах Бернард, (865 г.) пишет в своем послании: "В Святую Субботу, которая есть канун Пасхи, служба начинается рано, и по совершении службы поется "Господи помилуй" до тех пор, пока, с пришествием Ангела, возжигается свет в лампадах, висящих над Гробом".

Церковная церемония Святого Огня начинается приблизительно за сутки до начала Православной Пасхи, которая, как известно, празднуется в иной день чем у других христиан. В Храме Гроба Господня начинают собираться паломники, желающие своими глазами увидеть схождение Благодатного Огня. Все, что несет огонь, выносится.

На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям - прокладывается лента. Так приготовленная, после осмотра турецких стражников, а ныне - еврейской полиции, Кувуклия (Часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником мусульманином.

В Храм входит процессия - иерархи празднующих Пасху конфессий. В конце процессии идет православный Патриарх одной из поместных Православных церквей (Иерусалимской или Константинопольский) в сопровождении армянского Патриарха и священнослужителей. В своем крестном ходе процессия минует все находящиеся в храме памятные места: священную рощу, где был предан Христос, место, где его побивали римские легионеры, Голгофу, где его распяли, камень Помазания - на котором тело Христа готовили к погребению.

Находящиеся в храме люди терпеливо ждут выхода патриарха с Огнем в руках. Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет всеми ожидаемое чудо. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до нескольких часов. Перед схождением храм начинают озарять яркие вспышками Благодатного Света, тут и там проскакивают маленькие молнии. Огонь пульсирует и дышит, а из отверстия в куполе Храма на Гроб с неба опустился широкий столб света. Первое время - 3-10 минут, загоревшийся Огонь обладает удивительными свойствами - совершенно не жжет, независимо от какой свечи и где он будет зажжен. Можно видеть, как прихожане буквально умываются этим Огнем - водят им по лицу, по рукам, черпают пригоршнями, и он не наносит никакого вреда, поначалу не опаляет даже волосы. Людей, находящихся в это время в храме, переполняет чувство радости.