Скачать
Пятница, 19.04.2019
Заседание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко призывает не допустить паники
Заседание СНБО по "ПриватБанку": Порошенко призывает не допустить паники
С этими людьми мы будем строить Украину: Зеленский показал свою команду
Зеленский показал свою команду
Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019
Лига Европы. Результаты матчей 18 апреля
"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу
"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу

Сюмар: Украинская музыка значительно опередила российскую

Сюмар: Украинская музыка значительно опередила российскую
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Виктория Сюмар заявила, что после введения языковых квот украинская музыка на десятилетие опередила попсу российских "мумий".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар убеждена, что за несколько лет после введения языковых квот украинская музыка значительно опередила российскую. Об этом политик подчеркнула в своей дописке на Facebook.

"Квоты не такие? Сегодня второй год подряд премия для лучших украинских исполнителей Жар-Птица! В 1996 году начата Александром Богуцким с командой. Сейчас - возрождение. Не только "Жар-Птицы" - украинской музыки. И мне все равно относительно всех "ватных" заявлений тех, кто знает "как лучше" это делать. У нас - получилось возродить украинскую музыку, которая за несколько лет на десятилетие опередила попсу российских "мумий". И мы не дадим это довести до состояния упадка и потерять", - отметила политик.

В своем интервью кандидат на пост Президента Украины, шоумен Владимир Зеленский уверил, что в случае его победы на выборах законы о языковых квотах на телевидении и радио отменены не будут, но предложил другой подход к регулированию медийного пространства. В то же время он заявил, что "люди, которые принимали этот закон, они не совсем телевизионные специалисты, мягко говоря", а также выразил свое видение относительно регулирования медиапространства, при котором государство должно уменьшать налог для медиакомпаний, которые создают украиноязычный контент.

"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу

В ответ на это Сюмар напомнила Зеленскому, что законопроекты о языковых квотах обсуждались представителями крупных украинских телегрупп, среди которых генеральный директор группы "1 + 1 медиа" Александр Ткаченко и бывший директор медиагруппы StarLightMedia и телеканала СТБ Александр Богуцкий. Вместе с тем она отметила, что положительным эффектом от этих инициатив на сегодняшний день является то, что доля украинского языка составляет 92% в телеэфире и 60% на радио против определенных законом 75% и 35% соответственно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Председатель, Виктория Сюмар, Квоты, Украинская музыка, Попса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мед с водой: В чем заключается польза напитка
02 Отчет Мюллера: Янукович дарил Манафорту черную икру за $40 тысяч
03 В штабе Порошенко объяснили, зачем на "Олимпийском" нужны две сцены
04 Парубий о досрочном роспуске Рады: Не позволю
05 С этими людьми мы будем строить Украину: Зеленский показал свою команду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский раскрыл свою позицию по &quot;ПриватБанку&quot;
Зеленский раскрыл свою позицию по "ПриватБанку"
В Украине ощущаются валютные колебания на фоне решения по ПриватБанку
В НБУ не решаются прогнозировать изменения курса гривны
ЦПАУ Киева будут выдавать паспорта и в воскресенье
ЦПАУ Киева будут выдавать паспорта и в воскресенье
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь