Сюмар: Украинская музыка значительно опередила российскую

Новости Украины: Виктория Сюмар заявила, что после введения языковых квот украинская музыка на десятилетие опередила попсу российских "мумий".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар убеждена, что за несколько лет после введения языковых квот украинская музыка значительно опередила российскую. Об этом политик подчеркнула в своей дописке на Facebook.

"Квоты не такие? Сегодня второй год подряд премия для лучших украинских исполнителей Жар-Птица! В 1996 году начата Александром Богуцким с командой. Сейчас - возрождение. Не только "Жар-Птицы" - украинской музыки. И мне все равно относительно всех "ватных" заявлений тех, кто знает "как лучше" это делать. У нас - получилось возродить украинскую музыку, которая за несколько лет на десятилетие опередила попсу российских "мумий". И мы не дадим это довести до состояния упадка и потерять", - отметила политик.

В своем интервью кандидат на пост Президента Украины, шоумен Владимир Зеленский уверил, что в случае его победы на выборах законы о языковых квотах на телевидении и радио отменены не будут, но предложил другой подход к регулированию медийного пространства. В то же время он заявил, что "люди, которые принимали этот закон, они не совсем телевизионные специалисты, мягко говоря", а также выразил свое видение относительно регулирования медиапространства, при котором государство должно уменьшать налог для медиакомпаний, которые создают украиноязычный контент.

В ответ на это Сюмар напомнила Зеленскому, что законопроекты о языковых квотах обсуждались представителями крупных украинских телегрупп, среди которых генеральный директор группы "1 + 1 медиа" Александр Ткаченко и бывший директор медиагруппы StarLightMedia и телеканала СТБ Александр Богуцкий. Вместе с тем она отметила, что положительным эффектом от этих инициатив на сегодняшний день является то, что доля украинского языка составляет 92% в телеэфире и 60% на радио против определенных законом 75% и 35% соответственно.