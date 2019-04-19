Скачать
Пятница, 19.04.2019
Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не было согласовано
Геращенко: "Пасхальное" перемирие так и не было согласовано
Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих
Лондонская полиция уже задержала более 400 протестующих
Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019
Лига Европы. Результаты матчей 18 апреля
Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов
Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов

Комаровский назвал главные угрозы для системы здравоохранения Украины

Комаровский назвал главные угрозы для системы здравоохранения Украины
03:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Эксперт в сфере здравоохранения Евгений Комаровский рассказал о главных проблемах украинской медицины.

Известный врач и ведущий медицинских телепрограмм Евгений Комаровский, эксперт в сфере здравоохранения в команде Владимира Зеленского, заявил, что проблемы здравоохранения в Украине представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом шла речь в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я вижу две такие угрозы сейчас и меня возмущает то, что они остались за пределами президентской кампании. Я бы всю страну увешал плакатами "Корь, дифтерия, полиомиелит — думай! ". 10 тысяч граждан нашей страны заболели корью. По поводу вакцинации надо было созвать СНБО еще пять лет назад - этого не было сделано", - сказал Комаровский.

Он также отметил, что второй угрозой для системы здравоохранения Украины является значительный дефицит медицинских кадров.

"Мы, может, и реформируем это, но работать будет некому", - отметил Комаровский.

Напоминаем, Зеленский в начале программы "Право на власть" назвал членов своей команды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здравоохранение, Медицина, Проблемы, Евгений Комаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мед с водой: В чем заключается польза напитка
02 Отчет Мюллера: Янукович дарил Манафорту черную икру за $40 тысяч
03 ЦИК отстранила доверенных лиц Зеленского на 4 округах
04 В штабе Порошенко объяснили, зачем на "Олимпийском" нужны две сцены
05 Парубий о досрочном роспуске Рады: Не позволю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пентагон подтвердил факт ракетных испытаний в КНДР
Пентагон подтвердил факт ракетных испытаний в КНДР
Савченко: Больше я в тюрьму не сяду
Савченко: Больше я в тюрьму не сяду
ЦПАУ Киева будут выдавать паспорта и в воскресенье
ЦПАУ Киева будут выдавать паспорта и в воскресенье
В Млечном Пути обнаружен гидрид гелия (Видео)
В Млечном Пути обнаружен гидрид гелия (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь