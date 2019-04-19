Комаровский назвал главные угрозы для системы здравоохранения Украины

Новости Украины: Эксперт в сфере здравоохранения Евгений Комаровский рассказал о главных проблемах украинской медицины.

Известный врач и ведущий медицинских телепрограмм Евгений Комаровский, эксперт в сфере здравоохранения в команде Владимира Зеленского, заявил, что проблемы здравоохранения в Украине представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом шла речь в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я вижу две такие угрозы сейчас и меня возмущает то, что они остались за пределами президентской кампании. Я бы всю страну увешал плакатами "Корь, дифтерия, полиомиелит — думай! ". 10 тысяч граждан нашей страны заболели корью. По поводу вакцинации надо было созвать СНБО еще пять лет назад - этого не было сделано", - сказал Комаровский.

Он также отметил, что второй угрозой для системы здравоохранения Украины является значительный дефицит медицинских кадров.

"Мы, может, и реформируем это, но работать будет некому", - отметил Комаровский.

Напоминаем, Зеленский в начале программы "Право на власть" назвал членов своей команды.