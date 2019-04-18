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С этими людьми мы будем строить Украину: Зеленский показал свою команду

С этими людьми мы будем строить Украину: Зеленский показал свою команду
21:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Шоумен Владимир Зеленский накануне дня дебатов представил членов своей команды.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

 "С этими людьми мы будем строить Украину, сильную мощную свободную Украину, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы, а нашу независимую Украину", - сказал он перед представлением своей команды.

Руслан Стефанчук - идеолог команды, отвечает за реформирование госинститутов и законопроектную работу;

Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа";

Дмитрий Разумков - вопросы внутренней политики;

Александр Данилюк - международные отношения, финансовая и банковская политика, экс-министр финансов правительства Гройсмана.

Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика;

Галина Янченко - антикоррупционная политика и диджитал-решения для государства;

Денис Монастырский - правоохранительные органы;

Сергей Ионушас - органы правосудия;

Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне;

Ирина Венедиктова - реформы в судебной системе;

Даниил Гетьманцев - экономика, финансы и налогообложение;

Виктория Страховая - банковская деятельность;

Михаил Федоров - руководящие направления диджитал Зе-команды, цель деятельности "Государство в смартфоне";

Александр Мережко - международные отношения и народовластие;

Олег Бондаренко - экологическое направление;

Марина Бардина - политика равных прав и возможностей женщин и мужчин;

Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству и европейским стандартам по правам человека;

Андрей Герусь - энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование;

Сергей Бабак - образование и наука;

Евгений Комаровский - эксперт по медицине.

Напомним, участие кандидата Владимира Зеленского в теледебатах на ”Общественном” на данный момент не планируется.

Как сообщал, сегодня, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20.00.

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Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Команда Зеленского.
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