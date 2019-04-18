С этими людьми мы будем строить Украину: Зеленский показал свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
"С этими людьми мы будем строить Украину, сильную мощную свободную Украину, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы, а нашу независимую Украину", - сказал он перед представлением своей команды.
Руслан Стефанчук - идеолог команды, отвечает за реформирование госинститутов и законопроектную работу;
Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа";
Дмитрий Разумков - вопросы внутренней политики;
Александр Данилюк - международные отношения, финансовая и банковская политика, экс-министр финансов правительства Гройсмана.
Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика;
Галина Янченко - антикоррупционная политика и диджитал-решения для государства;
Денис Монастырский - правоохранительные органы;
Сергей Ионушас - органы правосудия;
Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне;
Ирина Венедиктова - реформы в судебной системе;
Даниил Гетьманцев - экономика, финансы и налогообложение;
Виктория Страховая - банковская деятельность;
Михаил Федоров - руководящие направления диджитал Зе-команды, цель деятельности "Государство в смартфоне";
Александр Мережко - международные отношения и народовластие;
Олег Бондаренко - экологическое направление;
Марина Бардина - политика равных прав и возможностей женщин и мужчин;
Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству и европейским стандартам по правам человека;
Андрей Герусь - энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование;
Сергей Бабак - образование и наука;
Евгений Комаровский - эксперт по медицине.
Напомним, участие кандидата Владимира Зеленского в теледебатах на ”Общественном” на данный момент не планируется.
Как сообщал, сегодня, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20.00.