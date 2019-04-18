Зеленский не планирует дебаты на "Общественном"

Новости Украины: Участие кандидата Владимира Зеленского в теледебатах на ”Общественном” на данный момент не планируется.

Участие кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в теледебатах в эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины на данный момент не планируется.

Об этом в комментарии сказал руководитель штаба Зеленского Иван Баканов.

Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский завтра участвовать в теледебатах на ”Общественном”, он сказал: ”У нас теледебаты будут проходить на стадионе, как и было договорено между кандидатами. Пока другой информации у нас нет”.

На уточнение, не собирается ли на данный момент Зеленский на дебаты на ”Общественное”, Баканов еще раз подчеркнул, что на данный момент был согласован формат участия в дебатах на стадионе. ”Он был давно спланирован и согласован сторонами, кандидатами. По состоянию на сегодняшний вечер нет никакой другой информации”, - констатировал он.

Как сообщал, сегодня, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20.00.

Ранее председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания рассказал, какие решения ЦИК узаконят дебаты на «Олимпийском».