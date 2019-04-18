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ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"

ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"
18:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: ЦИК перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты 19 апреля.

Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты 19 апреля: дебаты должны состояться с 21.00 до 22.00.

Как передает УНИАН, соответствующее решение Центризбирком принял сегодня на заседании.

По словам члена ЦИК Екатерины Махницкой, соответствующее заявление о внесении изменений в постановление Комиссии № 472 от 5 мая 2014 года относительно положения о порядке проведения дебатов подал в ЦИК уполномоченный представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич.

По этому поводу ЦИК провела совещание и одобрила изменения к постановлению.

Согласно изменениям, теледебаты на Общественном пройдут с 21.00 до 22.00 19 апреля.

Согласно закону "О выборах Президента Украины", теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Махницкая подчеркнула, что время проведения мероприятия на НСК "Олимпийский" частично совпадает со временем проведения теледебатов в студии НОТУ.

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"Что ставит под угрозу их (теледебатов в студии Общественного - Ред.) проведение, что, как следствие, делает невозможным привлечение к такому мероприятию максимальной телевизионной аудитории и может нарушить право избирателей на доступ к всесторонней и непредвзятой информации, необходимой для осуществления осознанного и свободного выбора", - подчеркнула она.

Махницкая также отметила, что соответствующее решение ЦИК приняла "в целях обеспечения проведения теледебатов, а также защиты прав граждан Украины во время избирательного процесса... и учитывая обязанность ЦИК обеспечить соблюдение предусмотренных законом принципов и основ избирательного процесса".

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ЦИК, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур, Екатерина Махницкая.
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