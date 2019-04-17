Дебаты на "Олимпийском" будут законны только при двух условиях

Новости Украины: Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания рассказал, какие решения ЦИК узаконят дебаты на «Олимпийском»

Для того, чтобы дебаты между кандидатами в президенты Украины на НСК «Олимпийский» соответствовали формату общественного вещания и требованиям закона, Центральная избирательная комиссия должна внести изменения в свое постановление относительно времени и места проведения дебатов.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадському заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«Две вещи нужно изменить в постановлении ЦИК №472. Первая вещь - это адрес. Там указаны точный адрес Мельникова 42, сейчас она Ильенко 42. И время дебатов», - заявил Аласания.

Он также подчеркнул, что те дебаты, которые сейчас организуют на «Олимпийском», не соответствуют формату в котором Общественное должно их организовать.

Как сообщалось, по данным Киевского международного института социологии более 41% украинцев считают дебаты между кандидатами на пост Президента обязательными.

3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что дебаты с Порошенко должны состояться на стадионе "Олимпийский". Действующий президент согласился и пригласил его провести дебаты на стадионе 14 апреля. Однако Зеленский не пришел, заявив, что дебаты должны состояться 19 апреля в 19.00.

16 апреля команды Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".

Как известно, 19 апреля в 20.00 в соответствии с законом о выборах Президента должны начаться дебаты в эфире Громадського.

Напомним, представителей штабов кандидатов пригласили в МВД для устранения разночтений в обеспечении безопасности на ”Олимпийском” во время дебатов.