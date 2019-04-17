Скачать
Среда, 17.04.2019
Порошенко: Антикоррупционная инфраструктура подлежит перезагрузке
Порошенко: Антикоррупционная инфраструктура подлежит перезагрузке
Полярникам в виде исключения разрешили самостоятельно изготовить бюллетени
Полярникам разрешили самостоятельно изготовить бюллетени
Манчестер Сити 4:2 Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Манчестер Сити 4:2 Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт
Новинка от Xiaomi: Компания готовит к выпуску новый продукт

Дебаты на "Олимпийском" будут законны только при двух условиях

Дебаты на "Олимпийском" будут законны только при двух условиях
22:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Телеграф-Спорт

Новости Украины: Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания рассказал, какие решения ЦИК узаконят дебаты на «Олимпийском»

Для того, чтобы дебаты между кандидатами в президенты Украины на НСК «Олимпийский» соответствовали формату общественного вещания и требованиям закона, Центральная избирательная комиссия должна внести изменения в свое постановление относительно времени и места проведения дебатов.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадському заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«Две вещи нужно изменить в постановлении ЦИК №472. Первая вещь - это адрес. Там указаны точный адрес Мельникова 42, сейчас она Ильенко 42. И время дебатов», - заявил Аласания.

Он также подчеркнул, что те дебаты, которые сейчас организуют на «Олимпийском», не соответствуют формату в котором Общественное должно их организовать.

Как сообщалось, по данным Киевского международного института социологии более 41% украинцев считают дебаты между кандидатами на пост Президента обязательными.

3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что дебаты с Порошенко должны состояться на стадионе "Олимпийский". Действующий президент согласился и пригласил его провести дебаты на стадионе 14 апреля. Однако Зеленский не пришел, заявив, что дебаты должны состояться 19 апреля в 19.00.

16 апреля команды Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".

Как известно, 19 апреля в 20.00 в соответствии с законом о выборах Президента должны начаться дебаты в эфире Громадського.

Напомним, представителей штабов кандидатов пригласили в МВД для устранения разночтений в обеспечении безопасности на ”Олимпийском” во время дебатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НСК Олимпийский, Дебаты, Зураб Аласания, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ряде областей Украины ожидаются заморозки
02 Приметы и обряды на 17 апреля – День Осипа, Ольховые смотрины
03 Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологии
04 Рецепт дня: овощной салат с рисом
05 Поздравления с днем рождения в стихах на 17 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Бывший лидер Перу прострелил себе голову
Бывший лидер Перу прострелил себе голову
Экс-нардепу и руководителю &quot;Энергомережи&quot; Крючкову избрана мера пересечения
Экс-нардепу Крючкову избрана мера пересечения
США вводят ограничения на поездки американцев на Кубу
США вводят ограничения на поездки американцев на Кубу
&quot;Он не был пьян&quot;: Стали известны детали госпитализации Дмитрия Быкова
"Он не был пьян": Стали известны детали госпитализации Дмитрия Быкова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь