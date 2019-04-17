Порошенко и Зеленского накануне дебатов пригласили в МВД

Новости Украины: Представителей штабов кандидатов пригласили в МВД для устранения разночтений в обеспечении безопасности на ”Олимпийском” во время дебатов.

Министр внутренних дел Аваков заявляет, что представителей штабов кандидатов в президенты пригласили в МВД для устранения разночтений в обеспечении безопасности на НСК ”Олимпийский” во время дебатов 19 апреля.

Как передает корреспондент, об этом министр сообщил на пресс-конференции.

По словам Авакова, МВД несколько дней работает над тем, чтобы обеспечить безопасную схему проведения дебатов на ”Олимпийском”.

”Мы имеем базовые предложения и имеем предварительные договоренности с каждым из штабов. Вместе с тем, мы ожидаем на эти дебаты до 60 тысяч человек - граждан Украины, которые придут послушать и поддержать своих кандидатов”, - сказал Аваков.

”Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания и безопасности”, - отметил он.

”Исходя из этого и понимая, что все-таки есть разночтения в работах каждого из штабов, как проводить эти дебаты, мы пригласили представителей штабов сегодня на 17.00 прийти к окончательному решению, поставив во главу угла прежде всего безопасность этого события и потом его содержательную компоненту”, - заявил министр.

Аваков уточнил, что существуют некоротые разночтения, которые могут повлиять на безопасность.

”Мы уверены, что сможем прийти к адекватной схеме, когда оба кандидата смогут представить программу. Общество получит какие-то ответы, и мы получим безопасное свободное мероприятие”, - заявил Аваков.

По его словам, МВД выступит третейским арбитром с точки зрения обеспечения безопасности.

Отвечая на уточняющий вопрос, в чем именно заключаются "разночтения", А.Аваков сказал: "Мы видим такие разночтения в некоторых нюансах, которые могут повлиять на безопасность". Он уточнил, что МВД намерено выступить неким третейским арбитром и помочь найти формулу оптимальную для обеспечения безопасности.

Он также рассказал, что фан-зона стадиона будет использована в полном объеме и будет детально продумано, как безопасно разместить людей, обеспечить досмотр, рамки. "Я обращаюсь ко всем, кто собирается прийти, с пониманием отнестись к мерам безопасности", - сказал он.

А.Аваков сообщил, что на стадионе и вокруг него во время проведения дебатов обеспечивать безопасность будут до 10 тыс. сотрудников МВД. При этом он заметил, что ранее при обеспечении безопасности мероприятий, проводящихся на стадионе, полиция не заходила внутрь (в ходе футбольных матчей безопасность обеспечивают стюарты - ред).

"Здесь нам придется работать и внутри, и снаружи…поэтому мы привлекаем со страховкой достаточно большое количество людей", - отметил министр. Он добавил, что вопрос разделения сторонников П.Порошенко и В.Зеленского будет вопросом обсуждения. "Мы предлагаем схему разделения отдельных мест фан-секторов, отдельных зон для того, чтобы максимально избежать конфронтационной риторики", - подчеркнул А.Аваков.