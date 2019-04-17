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"Суспільне" назвало 10 фактов о теледебатах

"Суспільне" назвало 10 фактов о теледебатах
14:42 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: В случае присутствия на дебатах только одного кандидата ему предоставляется все время для предвыборной агитации.

Общественный вещатель напомнил порядок проведения теледебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

В перечне, который подготовил Центр демократии и верховенства права CEDEM, обнародованном 17 апреля, - 10 пунктов.

Отмечается в частности на личном участии кандидатов, поскольку участие доверенных лиц/представителей не допускается.

Согласно постановлению ЦИК, дебаты проводятся за средства государственного бюджета (час теледебатов - около 6 миллионов гривен) в последнюю пятницу перед днем повторного голосования есть –19 апреля 2019 года с 20.00 до 21.00 и должны продолжаться 60 минут.

"Прямой эфир: в студии UA: Первый и UA: Украинское радио (другие каналы вещания могут транслировать бесплатно)", - говорится в пункте номер 6.

Жеребьевка, чтобы определить, кто из кандидатов выступает первым, должна состояться за 10 минут до эфира.

Формат теледебатов: вступительное слово каждого кандидата: 5 минут, дискуссия: 36 мин непрерывного эфирного времени, завершающий выступление каждого кандидата: не более 5мин, реплики кандидатов: не более 30 секунд (при наличии эфирного времени).

Формат дискуссии: вопросы кандидату: не более 1 мин., ответ кандидата: не более 3 мин., каждый кандидат может поставить 4-5 вопросов;

"Суспільне" напоминает, что в случае присутствия только одного кандидата - ему предоставляется все эфирное время для предвыборной агитации.

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное

"Если кандидаты хотят, кроме национальных теледебатов, провести еще и дебаты на стадионе как форму предвыборной агитации - это их полное и безоговорочное право, закон этого не запрещает. Однако, готовность политиков приходить в эфир независимого СМИ - это индикатор политической зрелости и уважения к гражданскому обществу, уважения к закону", - отмечает вещатель.

Напомним, 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, но они до сих пор спорят о времени и места их проведения: Зеленский зовет Порошенко прийти на стадион в 19:00, а Порошенко хочет провести дебаты в студии "Суспільного" телевидения в 20:00.

16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона 19 апреля - и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.

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Президент, Петр Порошенко, Дебаты, Олимпийский, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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