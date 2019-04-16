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Дебаты: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" заключили соглашение
Дебаты: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" заключили соглашение
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Дебаты: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" заключили соглашение

Дебаты: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" заключили соглашение
17:05 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: facebook.com/olympic.nsc

Новости Украины: Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".

Об этом на брифинге 16 апреля рассказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.

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Также по его словам, вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

В команде действующего президента заверили, что Порошенко согласен да дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".

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"За основу для проведения дебатов должен быть взят тот формат проведения дискуссии, который прописан в законе. Это - дебаты на базе общественного телевидения", - добавил он.

В то же время, Медведев добавил, что Порошенко будет придерживаться законодавста в части организации дебатов.

Он отметил, что ответственность за безопасность на стадионе возлагается на Нацгвардию и Нацполицию, ведь на "Олимпийский" придут десятки тысяч человек.

Напомним, 11 апреля состоялась первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.

14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.

Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля, а Порошенко хочет в тот же вечер провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільне"), как того требует закон.

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Президент, Петр Порошенко, Дебаты, Олимпийский, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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