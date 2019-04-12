Дебаты Зеленского и Порошенко: главное

Новости Украины: Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны состояться перед вторым туром президентских выборов 2019.

По подсчетам ЦИК, лидерами президентской гонки стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов ЦИК назначил проведение повторного голосования. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Перед проведением повторного голосования законом предусмотрены дебаты кандидатов в президенты. Как заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, официальные дебаты Владимира Зеленского (30,24%) и Петра Порошенко (15,95%) за средства государственного бюджета должны проводиться в студии "Суспільного" по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 42. Согласно закону, дебаты должны пройти в последнюю пятницу перед днем голосования - 19 апреля.

С чего все началось?

3 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК "Олимпийский"; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", а с кандидатом в президенты.

4 апреля появилось видеообращение П.Порошенко, в котором он согласился на участие в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

В этот же день вечером политконсультант В.Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что их штаб считает заангажированным медпункт на "Олимпийском", поэтому предложил пройти медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева.

Утром 5 апреля кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева.

Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский". Из-за того, что кандидаты сдавали анализы в различных клиниках, сторонники обоих практически сразу начали заявлять в соцсетях о недоверии к будущим результатам анализов ввиду возможной ангажированности медиков.

7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

"14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (ныне НСК Олимпийский), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", сказал Порошенко.

Владимир Зеленский записал очередное видео, на котором назвал свою дату дебатов с Петром Порошенко.

"19 апреля на НСК" Олимпийский "состоятся мои дебаты с Порошенко", - заявил он.

11 апреля в штабе Владимира Зеленского предложили провести дебаты кандидатов в президенты 19 апреля по телемосту в прямом эфире. Такой вариант озвучил глава штаба Зеленского Иван Баканов. По его словам, вариант телемоста возможен, если на момент проведения дебатов Порошенко будет в студии "Суспільного", а Зеленский - на НСК "Олимпийском".

Петр Порошенко 11 апреля вечером пришел в студию 1+1 для участия в программе "Право на владу". Глава государства рассчитывал, что в студию приедет и его оппонент на выборах - Владимир Зеленский. Вместе с тем, Зеленский сообщил, что находится в Париже (Франция), куда он отправился для встречи с президентом Франции. Позже журналисты позвонили Зеленскому. В телефонном разговоре Зеленского и Порошенко в прямом эфире стороны выразили свое мнение о дебатах. Зеленский продолжает настаивать на дебатах 19 апреля на стадионе, между кандидатами возникла словесная перепалка.

Подготовка к дебатам

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко рассказал о мерах безопасности при проведении дебатов на НСК "Олимпийский". По его словам, планируется привлечение беспрецедентного количества правоохранителей. В МВД также призвали зрителей не брать с собой оружие.

"Если действительно дебаты будут на стадионе, наш призыв: никакого оружия", - заявил он, добавив, что правоохранителей будет больше, чем во время Лиги чемпионов, а поверхностные проверки на входе в НСК будут глубокие и тщательные.

Глава НОТУ Зураб Аласания рассказал о подготовке к проведению дебатов. Так, Аласания отметил, что национальные дебаты состоятся 19 апреля, с 20:00 до 21:00, в студии "Суспільного" - этот час будет посвящен дебатам независимо от того будут ли присутствовать кандидаты в студии. Если кандидатов не будет - в течение часа будут транслировать документальный фильм "Амстердам" с бегущей строкой во время ленты "Извините, кандидаты на пост президента Украины (фамилии, имена, отчества) не пришли в студию для участия в теледебатах".

Аласания также сообщил, что после завершения часа дебатов, согласно закону, запрещается упоминать кандидатов в течение следующих 20 минут. А в 21:20 на "Суспільном" будет транслироваться программа "Обратный отсчет", где также ожидаются кандидаты в президенты.

Что говорят в ЦИК и на "Суспільному"

Заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко отметил, что дебаты между кандидатами, определенные законом, должны состояться на "Суспільному" и такие дебаты оплачиваются из государственного бюджета.

Однако, по его словам, если кандидаты в президенты говорят о дебатах на стадионе, имея в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах Президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций", то оплатить их они должны сами из своих предвыборных фондов.

9 апреля Зураб Аласания заявил, что стоимость дебатов на НСК Олимпийский составит около 6 млн грн. При этом, если будет доказано, что дебаты на стадионе - агитация, то придется еще платить телеканалам за их трансляцию, что может составить еще около 6 млн. В тот же день в ЦИК заявили, что не будут менять постановление для проведения дебатов на стадионе.

Аласания также сообщил, что стоимость дебатов на "Суспільному" без НДС при условии, что появятся оба кандидата, - 5 млн 767 тысяч гривен. Такую сумму выделил на дебаты Национальной общественной телерадиокомпании ЦИК.

Как украинцы относятся к дебатам

73,5% украинцев считают, что кандидаты, которые войдут во второй тур президентских выборов, должны участвовать в публичных дебатах между собой: 44% - обязательно и еще 30% - желательно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Наиболее важными пятью темами дебатов были признаны следующие:

Как достичь мира на Донбассе? Как добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украине? (42%);

Как преодолеть коррупцию в Украине? (40%);

Как добиться роста экономики? (40%);

Программа развития Украины на годы своего президентства и на более далекую перспективу (39%);

Какие проблемы страны кандидат в президенты будет решать в первую очередь, если будет избран президентом? (31,5%).

Лишь 18% считают, что такие дебаты не нужны.

В случае, если теледебаты между кандидатами состоятся, 42% граждан будут смотреть их в любом случае и еще 31% - если эти дебаты будут интересными и содержательными.