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Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому: видео

Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому: видео
13:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Юлия Тимошенко призывает Петра Порошенко и Владимира Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента.

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала кандидатов на пост президента Украины – действующего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского не унижать статус должности президента.

"Я увидела разрушение статуса должности президента, я увидела унижение Украинского государства. Думаю, так же, как и я, миллионы украинцев видеть это не хотели", - сказала она в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook в пятницу.

Обращаясь к П.Порошенко, политик посоветовала действующему главе государства держать президентскую планку и не становиться частью чужого шоу. "Как бы сложно ни было, защитить статус должности президента и статус государства", - сказала она.

"Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому. Если Вы мечтаете занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не нужно вокруг нее устраивать бои и не нужно, ведя борьбу за право стать президентом, уничтожать честь и гордость президентского статуса", - сказала Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, накануне в четверг, 11 апреля, президент П.Порошенко неожиданно появился в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и пригласил кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского на дебаты. "Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию", - сказал президент.

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После того, как ведущая программы связалась с В.Зеленским по телефону, кандидаты в президенты устроили перепалку в телефонном режиме на тему дебатов: президент звал оппонента на дебаты 14 апреля, шоумен настаивал на 19 апреля.

Кроме того, гендиректор телекомпании "1+1" Александр Ткаченко намерен подать в суд на действующего Президента Петра Порошенко из-за того, что он без приглашения приехал на эфир в студию программы "Право на владу"

Ранее президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, заявил, что подает в суд на телеканал "1+1" за "черный пиар" и ложь против него. Он уточнил, что собирается судиться не с журналистами, а с владельцем "1+1" - олигархом Игорем Коломойским. Кроме того, официальный представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявлял, что судебный иск Президента Петра Порошенко к телеканалу "1+1" не будет содержать материальных претензий, а будет касаться только требования опровергнуть распространенную ложную информацию в программе "Українські сенсації".

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Юлия Тимошенко, Выборы, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Второй тур, Второй тур выборов.
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