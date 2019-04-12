Скачать
Пятница, 12.04.2019
Когда и на сколько вырастут пенсии военных и силовиков
Когда и на сколько вырастут пенсии военных и силовиков
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
ПЦУ: Без Украины имперский проект Кремля невозможен
Букмекеры определили фаворита Лиги Европы
Букмекеры определили фаворита Лиги Европы
Вербное воскресенье: традиции и обряды в праздник
Вербное воскресенье: традиции и обряды в праздник

В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии

В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
12:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Депутатский запрос о проверке информации, "косил" ли кандидат Владимир Зеленский от армии будет изучен в Минобороны.

Министерство обороны Украины получило депутатский запрос на проверку информации об отказе кандидата в президенты Владимира Зеленского от службы в армии в 2014 году, об этом сообщила народный депутат от «Народного фронта» Татьяна Чорновол во время часа вопросов к правительству.

Чорновол отметила, что в СМИ озвучивалась информация об отказе комика Владимира Зеленского в 2014 году от выполнения функции защитника отечества. Депутат призвала Министерство обороны поскорее проверить эту информацию, которую нужно «подтвердить или опровергнуть».

Представитель «Народного фронта» добавила, что «уклонение от воинской обязанности — уголовное дело», если информация СМИ подтвердится, она хотела бы услышать, возбуждено ли уголовное дело, ведь «речь идет о преступлении как дезертирство».

Заместитель министра обороны Иван Руснак в ответ на заявление Чорновол заявил, что Министерство обороны постарается рассмотреть обращение до 12 апреля.

Аласания назвал все возможные варианты для дебатов

Ранее сообщалось, командир 43-го батальона «Патриот» Сергей Мацейко заявлял, что в 2014 году, занимаясь делами мобилизации, лично выписывал повестку шоумену Владимиру Зеленскому, которую, по его словам, доставили его матери.

Напомним, вчера в эфире политического шоу на канале "1+1" кандидаты Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые пообщались в прямом эфире. Владимир  Зеленский несколько раз перебил Порошенко и заявил, что будет дебатировать только 19 апреля на стадионе "Олимпийский".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, ВСУ, Призыв, Повестка, Народный фронт, Владимир Зеленский, Служба в армии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
04 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 День космонавтики 2019: история и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Погода на выходные: дожди и холод накроют Украину
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
Пасха стала дороже: в Украине в этом году дорожает пасхальная корзина
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии
Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья
Стало известно, опасны ли Bluetooth-наушники для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь