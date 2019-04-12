В Раде обвинили Зеленского в уклонении от армии

Новости Украины: Депутатский запрос о проверке информации, "косил" ли кандидат Владимир Зеленский от армии будет изучен в Минобороны.

Министерство обороны Украины получило депутатский запрос на проверку информации об отказе кандидата в президенты Владимира Зеленского от службы в армии в 2014 году, об этом сообщила народный депутат от «Народного фронта» Татьяна Чорновол во время часа вопросов к правительству.

Чорновол отметила, что в СМИ озвучивалась информация об отказе комика Владимира Зеленского в 2014 году от выполнения функции защитника отечества. Депутат призвала Министерство обороны поскорее проверить эту информацию, которую нужно «подтвердить или опровергнуть».

Представитель «Народного фронта» добавила, что «уклонение от воинской обязанности — уголовное дело», если информация СМИ подтвердится, она хотела бы услышать, возбуждено ли уголовное дело, ведь «речь идет о преступлении как дезертирство».

Заместитель министра обороны Иван Руснак в ответ на заявление Чорновол заявил, что Министерство обороны постарается рассмотреть обращение до 12 апреля.

Ранее сообщалось, командир 43-го батальона «Патриот» Сергей Мацейко заявлял, что в 2014 году, занимаясь делами мобилизации, лично выписывал повестку шоумену Владимиру Зеленскому, которую, по его словам, доставили его матери.

Напомним, вчера в эфире политического шоу на канале "1+1" кандидаты Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые пообщались в прямом эфире. Владимир Зеленский несколько раз перебил Порошенко и заявил, что будет дебатировать только 19 апреля на стадионе "Олимпийский".