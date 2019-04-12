Аласания назвал все возможные варианты для дебатов

Новости Украины: Зураб Аласания: Время в студии НСТУ с 20:00 до 21:0019 апреля будет посвящено дебатам.

Независимо от того, придут в студию НСТУ оба кандидата в Президенты Украины, придет один, или не придет ни один, время с 20:00 до 21:00 19 апреля будет посвящено дебатам. Такое заявление на своей странице в Facebook изложил председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания.

"Сто первый раз. Плохой, злой, хороший - закон есть закон. - написал Аласания. - 19 апреля, с 20:00 до 21:00, в студии Национальной Общественной телерадиокомпании Украины состоятся Национальные Дебаты. Будут кандидаты вдвоем, будет кандидат один, не будет ни одного из кандидатов - это время, согласно закону Украины "О выборах Президента Украины", посвященное дебатам ".

Он добавил, что если кандидатов будет двое - "состоятся дебаты в жестком формате, поминутно прописанному Постановлением ЦИК # 742". Если кандидат будет один - он получит все это время для политической агитации, "снова же по закону", подчеркнул Аласания.

"Если кандидатов не будет - это время уйдет на документальный фильм «Амстердам»(угу) из цикла "Удивительные города мира", и с бегущей строкой во время ленты "Простите, кандидаты на пост Президента Украины (фамилии, имена, отчества) не явились в студию для участия в теледебатах", - добавил председатель правления НОТУ.

Также Аласания напомнил, что "после завершения этого часа закон запрещает упоминать кандидата или его программу в течение 20 минут. Поэтому в 21:20 на канале UA: Первый, на UA: Украинское радио, и на всех региональных каналах Общественного начнется программа "Обратный Отсчет", где Мирослава Барчук и Павел Казарин, вместе с кучей экспертов, с Избирательный Совет UA, VoxCheck-ом , журналистами - устроят настоящую дискуссию с кандидатом (-ами). Которые могут присутствовать как в студии, так и присоединиться по телемосту с НСК или парашютом из стратосферы ".

Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля. В то же время он подчеркнул, что готов прийти на "Олимпийский" и 19 апреля - за исключением того времени, когда будут дебаты на Общественном телевидении. По словам Порошенко, на предусмотренных законом о выборах дебатах он тоже будет обязательно. 11 марта кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался принимать участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля. На стадион выйдет только Петр Порошенко.

ЦИК и Национальная общественная телерадиокомпания Украины считают возможным провести дебаты кандидатов 19 апреля в 20:00, а после этого кандидаты могут продлить обсуждение в формате "ток-шоу", но не за государственные средства. В то же время, как предусматривает статья 62 закона о выборах Президента, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.