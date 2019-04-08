Аласания о дебатах на "Общественном": Мы будем готовы

Новости Украины: Аласания заверил, что Общественное готово к дебатам 19 апреля.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что студия "Общественного" будет готова к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины 19 апреля в 19:00.

Об этом сообщает 112 Украина.

"Штаб Зеленского говорит, что с юридической точки зрения, это может быть и там, и там. Посмотрим, как они это докажут ЦИК. Если оба штаба обратятся с таким изменением постановления, я не уверен в этом, но тем не менее попробуют. У меня пока были переговоры только со штабом Зеленского, которые приехали сегодня к нам, мы показали им студию. И они через нас в тот момент обратились к штабу оппонента с тем, что пора выходить на переговоры и как-то договариваться, где, что и как" , - подчеркнул Аласания.

Он отметил, что "Общественное" настаивает на проведении трехсторонней встречи, однако пока со штабом Порошенко переговоры ведутся только в телефонном режиме.

"Именно к этому и стремится "Общественное", именно для этого оно существует. Пока с другим штабом у меня телефонные переговоры или переписка в мессенджерах. Другое дело, что их я тоже понимаю, это все-таки политика и информация каждый день меняется. Они постоянно повышают ставки, и где они остановятся я не знаю", - подчеркнул Аласания.

В то же время относительно проведения дебатов на НСК "Олимпийский" он уверил, что у телеканала есть все возможности для того, чтобы провести трансляцию, и стоимость дебатов в студии будет примерно такой же, как и на стадионе.

"Примерно такая же, ибо там большой проект, там касалось ещё и обязательной агитации за весь этот период. Мы были обязаны агитировать, и это была смета. Мы предоставляли время для агитации всем кандидатам, и оно в составе этой сметы есть. Дебаты там предусмотрены. Либо постановление надо будет менять, не только локацию, но ещё и перенаправить деньги", - объяснил Аласания.

Он также заявил, что не может быть уверен в том, где и когда в результате состоятся дебаты и состоятся ли они вообще.

"У меня есть подозрение, что до последней минуты никто не будет знать, кто куда приедет. Выход только один - мы будем готовы и 19 апреля в 19:00 будем ждать всех", - уверил он.

Как сообщалось ранее, шоумен, кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский говорит, что придет на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля, а не 14 апреля, как его пригласил Президент Петр Порошенко.

7 апреля президент Петр Порошенко пригласил Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

Ранее председатель НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" и теледебаты в эфире Общественного вещателя будут проходить отдельно друг от друга. По словам Аласании, теледебаты 19 апреля обязательно состоятся на Общественном.