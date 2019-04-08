Заявление "БПП": Порошенко ждет на дебаты Зеленского и 14-го, и 19-го апреля

Новости Украины: Председатель фракции "БПП" Артур Герасимов заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко будет ждать Владимира Зеленского на дебаты и 14 и 19 апреля.

Во время Согласительного совета председателей фракций и членов групп глава "БПП" Артур Герасимов" заявил, что президент Украины Петр Порошенко ожидает кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебатах и 14, и 19 апреля.

Также Порошенко призвал Зеленского пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации WADA, которая по просьбе украинского профессионального боксера Владимира Кличко в ближайшие дни приедет в Украину, чтобы провести экспертизу биологических материалов кандидатов в президенты Украины.

Герасимов призвал представить, что приказ о пуске ракет, к примеру, будет отдавать человек якобы под воздействием наркотиков. Как к нему будут относиться после этого на международных переговорах, зная, что их визави под влиянием наркотиков.

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, никакого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Как сообщалось, 7 апреля президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире на телеканале "Украина" заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства В.Зеленского на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. "14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" – прим. ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", - сказал президент.

На что кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский 8 апреля заявил, что его дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Одним из интересующих его вопросов В.Зеленский назвал вопрос о том, "когда начнутся посадки, почему не за решеткой Свинарчуки?".