Приметы и обряды на 19 апреля – Евтихий Тихий и Ерема Пролетный

Новости Украины: Сегодня, 19 апреля, чествуют святого Евтихия, который при жизни совершил множество исцелений и чудес.

На Евтихия обычно об урожае гороха загадывали. Если день 19 апреля тихим выдавался, а ночь звездной была, можно было не беспокоиться: чем-чем, а горохом в хозяйстве все довольны останутся. Вот только засиживаться на улице не стоило: "Не считай звезды, а гляди под ноги; ничего не найдешь, так хоть не упадешь". Эта меткая поговорка жила в народе еще со времен самого царя-Гороха, когда людишек была кроха. Был этот легендарный правитель сказочным персонажем, воплощающим в своем образе незапамятную старину.

Но и сам царь и сказочное его царство в Лету канули, а горох, что ему сделается, он и сейчас зеленеет себе на полях и огородах, наливаясь соками земными, малым детям на развлечение, хозяйкам на радость. А отголоском старины незапамятной живут в народе приметы и обычаи, с ним связанные.

Говорят, стручок с двенадцатью горошинами счастье и благополучие приносит, а, если бросить его в повозку, можно лошадь на бегу остановить. Рассыпать горох - к скорым слезам, есть вдвоем из одного стручка - к ссоре. В доме, где по ночам бродят голодные плачущие души (привидения), надо разбросать горох по углам или положить его в печь, все сразу же успокоится. Лишаи, мозоли, бородавки исчезнут, если прикоснуться к ним горошиной, а потом сжечь ее в печи.

Обычно именно по погоде в этот день судили о том, каким будет урожай яровых, овощей, клевера, хлеба. Говорили 19 апреля: "Если на Евтихия безветренно – то ранние хлеба обильно родятся, а Ерема ветреный – колосья хлебные собьет". Также наблюдали за дикими утками. Если они 19 апреля были упитанными, то весенние дни будут долгими.

Обычно к этому времени в садах начинали повсеместно зацветать яблони, а их обычно соотносили с девичьей красотой, невинностью. Часто свадебная песнь, в которой присутствовал символ яблони, ассоциировался с невестой. Девушки иногда гадали на суженого, следили за приметами, многие из них занимались подготовкой приданого, готовились к свадьбе.

В православной церкви 19 апреля отмечают день святого Евтихия, который при жизни совершил множество исцелений и чудес. Например, однажды к нему за помощью обратилась женщина, у которой постоянно рождались мертвые дети. Именно Евтихий помог ей родить двух здоровых сыновей. После этого к старцу обратились два глухонемых юноши, которых Евтихий смог исцелить. Говорили, что когда-то он даже спас от рака талантливого художника. По силам ему также была борьба и с душевными болезнями – к Евтихию приводили сумасшедших людей, и он изгонял из них бесов. Не чурался он помощи пьяницам и бездомным, люди, благодаря Евтихию, очищались от проказы, избавлялись от алкоголизма и других пороков. Поэтому, неудивительно, что святому Евтихию 19 апреля часто молились, испрашивая здоровья для родных и близких. Часто для этого ходили в церковь.

Народные приметы

Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – жди засухи летом

Безветренный и солнечный день – примета к тому, что яровые хорошо уродятся

Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца Ветреная погода – колосья собьет, и урожая богатого не будет

Если ветра 19 апреля нет – можно ожидать хорошего урожай зерновых культур.