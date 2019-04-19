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Пятница, 19.04.2019
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ЦИК: Украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней

ЦИК: Украинцы испортили четверть миллиона бюллетеней
09:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Почти четверть миллиона бюллетеней по итогам 31 марта признаны недействительными.

По результатам дня голосования 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными из-за сознательной их порчи, сообщила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

"По результатам дня голосования 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными. Причиной этого стали, время и незаконные, действия граждан. Бюллетени сознательно портили", - написала Т.Слипачук на странице в соцсети Фейсбук.

По ее словам, действия некоторых избирателей, которые систематически нарушали закон Украины "О выборах президента Украины", сознательно публикуя сфотографированные бюллетени со сделанным выбором в сети интернет, нарушили тайну голосования.

ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"

"Голосование ли не голосование за того или иного кандидата, фамилия которого есть в избирательном бюллетене - это личное решение каждого. Если вы все-таки пришли на участок, то не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор", - резюмировала глава ЦИК.

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ЦИК, Петр Порошенко, Дебаты, Бюллетени, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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