Песах 2019: дата, история и традиции праздника

Новости Украины: В 2019 году Песах отмечают с 19 по 27 апреля.

Христианская пасха и иудейский Песах очень близки по своим названиям и датам, однако посвящены абсолютно разным событиям.

Украинские иудеи в апреле отмечают один из важнейших еврейских праздников – Песах. Дни этого праздника посвящены памяти исхода евреев из Египта, что ознаменовало освобождение еврейского народа от рабства.

В народе этот праздник также называют "еврейской пасхой".

История

Еврейский Песах древнее христианской Пасхи и имеет другое значение – он посвящен освобождению иудеев из египетского рабства. Отмечать Песах начали с XIII века до нашей эры - задолго до рождения Спасителя.

В основе Песаха, что в переводе с иврита означает "пройти мимо", лежит история о том, как евреи, переселившиеся в Египет, с времен Иакова, постепенно превратились из гостей в рабов.

Господь, желая спасти иудеев, послал Моисея в Египет и явил ряд чудес, которые помогли евреям вырваться из египетского плена. Господь, за нежелание фараона освободить его народ, наслал на Египет 10 страшных кар, в том числе ужасные болезни, гибель урожая и скота. Гибель первенцев египтян – стала решающей, десятой карой.

Чтобы Божья кара обошла дома евреев стороной, Господь велел, каждой еврейской семье зарезать, вечером перед казнью, ягненка, и его кровью пометить входную дверь. Всевышний, "прошел мимо" домов с пометками в ночь на 14 нисана.

Моисей, после этого, смог увести евреев из Египта, а еврейский народ с тех пор празднует Песах или Пасху, как день Исхода из египетского рабства и спасения еврейских первенцев от смерти.

Традиции

В Израиле иудеи отмечают Песах 7 дней, а за его пределами – 8 дней. В первый день праздничной недели в синагогах проводят праздничные службы, а еврейские семьи собираются на трапезу "Седер" и вместе читают историю Исхода евреев из Египта. Седер на протяжении веков проводится с соблюдением одних и тех же ритуалов, что обеспечивает стойкость и сплоченность еврейского народа.

Первый день после Седера является первым днем праздника, в который нежелательно заниматься какой-либо работой. Следующие пять дней являются "полупраздничными", работа в них частично разрешена. Наконец, последний день пасхальной недели также считается праздничным и нерабочим.

На Песах иудеям полагается есть пресные лепешки – мацу. Она служит напоминанием о пресном хлебе, которым питались беженцы при поспешном исходе из Египта.

Ранее существовала также традиция приношения в жертву на Песах животного (как правило - ягненка). Согласно преданию, евреи помечали свои дома кровью жертвенного агнца, чтобы их не коснулась десятая египетская казнь.